Confartigianato Enna spinge la digitalizzazione con Gate4Innovation

Una ventata di opportunità per le micro, piccole e medie imprese del territorio ennese arriva da Confartigianato Enna, che in sinergia con Confartigianato Imprese, ha lanciato Gate4Innovation (G4I). Questo nuovo servizio, interamente gratuito per le micro e piccole imprese grazie al sostegno del Ministero delle Imprese e del Made in Italy (MIMIT) e ai fondi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), si propone come un valido alleato nella complessa transizione digitale. Le medie imprese potranno accedere al servizio con un contributo agevolato pari al 10% dei costi ammissibili.

Un supporto concreto per affrontare le sfide digitali

«Le sfide che l’innovazione digitale e tecnologica pongono alle imprese – specialmente a quelle radicate in settori tradizionali e con una struttura meno complessa – non sono certo banali da affrontare», ha sottolineato Angela Maccarrone, segretario provinciale di Confartigianato Imprese Enna. «La creazione di Gate4Innovation nasce proprio dall’esigenza di offrire alle aziende uno strumento pratico e, per molte, gratuito, per fare il punto della situazione attuale e individuare le strategie più efficaci per innovare con successo il proprio business».

Confartigianato Enna al fianco delle imprese innovative

«La nuova era digitale e un futuro sempre più interconnesso alle nuove tecnologie non sono più scenari futuristici, ma una realtà tangibile. Ed è qui che Confartigianato Enna si pone come un partner strategico per le imprese», ha aggiunto con convinzione Peter Barreca, presidente provinciale di Confartigianato Enna. «Saremo al fianco degli imprenditori con un servizio di affiancamento personalizzato, pronti a fornire il supporto necessario per navigare la transizione tecnologica. Attraverso attività di consulenza mirata e un sostegno costante, il nostro obiettivo è garantire che ogni imprenditore possa individuare il percorso migliore per innovare la propria azienda, senza mai snaturare l’essenza del proprio lavoro».

Agevolazioni per l’innovazione senza barriere economiche

Queste significative agevolazioni sono state appositamente pensate per incentivare la digitalizzazione e promuovere la crescita del tessuto imprenditoriale locale, offrendo alle imprese la possibilità di accedere a strumenti strategici per l’innovazione senza il timore di ostacoli economici insormontabili. È importante sottolineare che i posti disponibili sono limitati. Le imprese interessate ad approfondire i dettagli e ad aderire al programma possono contattare direttamente Confartigianato Enna per ricevere maggiori informazioni e consultare l’Avviso pubblicato sui siti web: https://www.google.com/search?q=https://www.confartigianatoenna.it/Al-via-Gate4Innovation-solution-srl e https://www.confartigianatoenna.it/al-via-gate4innovation-servizi-srl.