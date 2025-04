Forza Italia Enna: Falcone denuncia “tradimento” e “consociativismo”. Attacco alla segreteria di Lusia Lantieri

L’esito delle elezioni provinciali a Enna infiamma il dibattito nel centrodestra; l’eurodeputato di Forza Italia, Marco Falcone, non usa mezzi termini e parla di «alleanze innaturali» e di un «consociativismo non più occulto» che avrebbero condizionato pesantemente il risultato finale. Nel mirino dell’esponente azzurro finisce la segretaria locale del partito, Luisa Lantieri, accusata di non aver mai interrotto i suoi legami con il Partito Democratico, formazione politica nella quale ha militato fino a poco tempo addietro.

Voti disgiunti e accuse alla segretaria locale

Secondo quanto dichiarato da Falcone, il candidato del centrodestra, Rosario Colianni, avrebbe pagato dazio ai numerosi voti disgiunti registrati nelle schede con preferenze per Forza Italia; tali preferenze, sempre secondo la ricostruzione dell’eurodeputato, sarebbero confluite sul candidato della sinistra, Capizzi. «Più volte abbiamo segnalato la situazione di Enna – sottolinea Falcone – dove purtroppo la segretaria locale Luisa Lantieri non ha mai reciso i legami con il Pd». L’assenza di interventi da parte della segreteria regionale a tutela della coerenza e dei valori del partito viene aspramente criticata.

La questione approda ai tavoli nazionali

L’esponente forzista annuncia che la questione sarà portata all’attenzione dei vertici nazionali del partito; l’obiettivo è che il segretario Marcello Caruso non ignori più quelli che vengono definiti «tradimenti dell’alleanza di centrodestra e dei valori di Forza Italia». Falcone esprime, al contempo, il suo ringraziamento al sindaco Colianni per «la battaglia onorata con generosità e attaccamento alla coalizione di centrodestra e a Forza Italia»; un ringraziamento che implicitamente sottolinea la presunta mancanza di lealtà da parte dell’onorevole Lantieri, accusata di aver preferito «i giochi di palazzo» alla fedeltà alla coalizione. Infine, Falcone rivolge gli auguri di buon lavoro al neo eletto sindaco Capizzi.