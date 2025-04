GeoKids: Una passeggiata alla scoperta del parco inerario di Floristella

In attesa delle iniziative ufficiali della Geoweek – un evento che si terrà nei prossimi mesi – un’anticipazione emozionante attende grandi e piccini. Sabato 12 aprile 2025, alle 9.30, il Palmento Pennisi, situato all’ingresso del Parco Minerario Floristella Grottacalda, aprirà le sue porte per un’esperienza unica; un’occasione per scoprire le meraviglie del Rocca di Cerere Unesco Global Geopark.

Un museo a cielo aperto

Il Parco Minerario di Floristella, un tempo cuore pulsante dell’attività estrattiva siciliana, si trasformerà in un’aula didattica a cielo aperto. Adulti e bambini, insieme, intraprenderanno un trekking guidato; la storia geologica del territorio prenderà vita attraverso giochi tradizionali e attività ludico-didattiche. «Un modo per imparare facendo» come dichiarato dagli organizzatori.

200 anni di storia mineraria

L’evento, patrocinato dal Rocca di Cerere Unesco Global Geopark e dal Parco Minerario Floristella Grottacalda, celebra un anniversario importante; i 200 anni dalla prima concessione mineraria a Floristella. Un sito, quello del parco, che racchiude in sé un valore culturale e naturalistico inestimabile. La giornata, completamente gratuita, invita i partecipanti a indossare scarpe comode e sportive – pronte per l’avventura.

Un’esperienza per tutta la famiglia

I bambini, veri protagonisti di questa giornata, guideranno gli adulti alla scoperta di segreti e tradizioni; un’occasione per riscoprire il legame con la storia e il territorio. Un’esperienza che promette di essere tanto educativa quanto divertente.