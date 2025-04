Asp di Enna: Approvate le graduatorie per i differenziali economici di produttività

Con un atto deliberativo numero 525 del 7 aprile 2025, la Direzione Strategica dell’ASP di Enna ha dato il via libera alle graduatorie per l’attribuzione dei differenziali economici di produttività (DEP), con effetto dal primo gennaio 2023.

Un riconoscimento per 324 dipendenti

Il provvedimento, che segue una procedura selettiva, interesserà 324 dipendenti dell’ASP di Enna; questi, dopo un’accurata valutazione delle domande presentate, sono stati giudicati idonei e collocati nelle posizioni utili. L’Azienda Sanitaria Provinciale di Enna, sottolineando l’importanza di valorizzare le proprie risorse umane, ha rinnovato il suo impegno nel riconoscere il contributo fondamentale dei lavoratori per garantire un’assistenza sanitaria di qualità.

Più di un semplice incentivo economico

I differenziali economici di produttività non rappresentano solo un incentivo economico o un mero adempimento burocratico; sono soprattutto un segno di apprezzamento per il lavoro svolto da tutti gli operatori sanitari – in un periodo particolarmente impegnativo per il settore. L’investimento complessivo, pari a 359.500,00 euro, è destinato a riconoscere il valore di molte donne e uomini che quotidianamente si dedicano al servizio sanitario all’interno di ospedali, ambulatori, uffici e presidi dell’Azienda.

Le parole del Direttore Generale

«Siamo soddisfatti di poter ringraziare i nostri collaboratori – ha dichiarato il Direttore Generale Dr. Mario Zappia – riconoscere il loro impegno e il loro valore è doveroso e necessario. Questo investimento è un passo importante per motivare e sostenere il nostro personale, ed è nostra intenzione continuare a costruire un ambiente di lavoro stimolante e gratificante».

Un impegno continuo per il futuro

L’ASP di Enna continuerà a impegnarsi per migliorare le condizioni di lavoro e promuovere iniziative che valorizzino ulteriormente il contributo dei propri dipendenti; questo provvedimento è solo un ulteriore tassello di un percorso volto a garantire un futuro migliore per tutti coloro che operano nell’Azienda.