Enna – Nuovo progetto per la tutela dei diritti dei cittadini

Buone notizie per i consumatori ennesi: da domani, 8 aprile 2025, lo sportello Ugcons di Enna si arricchirà di nuove risorse grazie al progetto «Sportelli del consumatore». Finanziato dalla Regione Siciliana con fondi MIMIT, il progetto mira a fornire un supporto ancora più efficace ai cittadini in diverse aree di consumo.

Un ventaglio di servizi a disposizione dei cittadini

Lo sportello, situato in via Villarosa 2 e gestito da UGCons Sicilia, sarà aperto martedì e giovedì dalle 9:00 alle 13:00. I cittadini potranno ricevere assistenza gratuita su diverse tematiche, tra cui energia elettrica e gas, telefonia, banche e società finanziarie, assicurazioni, trasporti pubblici e privati, tasse e tributi, e acquisto di beni e servizi. Un’attenzione particolare sarà dedicata all’informazione e alla sensibilizzazione sull’uso sicuro del digitale.

Il digitale al centro del progetto: un’opportunità da cogliere

«Da quando è attivo il progetto Rete Sportelli Aperti al Consumatore – spiega il responsabile dello sportello ennese, Francesco Arena – gli utenti potranno ricevere informazioni sia sull’uso di strumenti digitali ormai imprescindibili, come lo SPID o la CIE, sia su temi più specifici come l’uso del portale ARERA per ottenere informazioni sul mercato dell’energia e per comparare le offerte, o l’uso del portale PagoPA per pagare multe, tasse e cartelle varie». Verranno inoltre fornite informazioni per difendersi dai pericoli del web, un aspetto cruciale nell’era digitale.

Un impegno costante per la tutela dei consumatori

«Anche quest’anno con il supporto dei fondi ministeriali veicolati dalla Regione – aggiunge il Presidente Regionale Ugcons Sicilia, Francesco Arena – riusciremo a fornire l’assistenza sempre più indispensabile per i consumatori. Il focus aggiuntivo sul digitale è lo specchio dei tempi: non se ne può più fare a meno, anche per i tanti vantaggi, ma va usato con cognizione di causa».

L’iniziativa rappresenta un passo importante per la tutela dei diritti dei consumatori ennesi, offrendo loro un punto di riferimento qualificato e gratuito per affrontare le sfide del mercato e del mondo digitale.