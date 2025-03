Piazza Armerina – Agostino Sella e Marco Canzonieri in moto per una missione di solidarietà. Da Palermo a Dakar

Un viaggio di oltre 6200 chilometri è iniziato oggi da Palermo verso Dakar, intrapreso da Agostino Sella e Marco Canzonieri dell’associazione Don Bosco 2000. Il loro scopo non è solo una sfida personale, ma una missione umanitaria: raccogliere fondi per la costruzione di un nuovo dispensario medico in Senegal, che fornirà cure gratuite alla popolazione di Tambacounda.

Un tragitto attraverso il cuore dell’Africa

Il percorso di Sella e Canzonieri li vedrà navigare e guidare attraverso Marocco, Sahara Occidentale, Mauritania e Senegal. Un viaggio non solo fisico, ma anche simbolico, per consegnare un assegno e documentare le condizioni di vita locali. La preparazione per questa impresa è stata rigorosa, includendo modifiche alla moto per garantire sicurezza e autonomia in condizioni estreme.

La necessità di un nuovo dispensario

L’associazione è già attiva nella regione con un piccolo dispensario, ma la crescente necessità ha reso impellente l’ampliamento della struttura. “La struttura attuale non è sufficiente a coprire le esigenze dei 53 villaggi della zona”, spiega Sella. Il nuovo centro permetterà non solo cure migliori ma anche possibilità di pernottamento per chi proviene da lontano.

Un viaggio con uno scopo più grande

Oltre alla raccolta fondi, il viaggio mira a sensibilizzare l’opinione pubblica sulle difficoltà della vita in Africa subsahariana. Le storie di chi vive con meno di due dollari al giorno, di bambini che percorrono chilometri per una formazione scolastica in condizioni precarie, saranno raccontate attraverso i canali social dell’associazione.

La campagna di finanziamento ha come obiettivo 80mila euro, simbolicamente legati ai chilometri del viaggio. Sella conclude: “Chiunque può contribuire, anche solo con cinque euro. Ogni donazione rappresenta un chilometro verso il nostro obiettivo.”