Incontro formativo a Nicosia su cyberbullismo e bullismo

Nella giornata di ieri, mercoledì 26 marzo 2025, l’Istituto Comprensivo “Carmine san Felice” di Nicosia ha ospitato un’importante iniziativa educativa dedicata al delicato tema del cyberbullismo e del bullismo; all’evento hanno preso parte attivamente rappresentanti del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Nicosia e della Sezione Operativa per la Sicurezza Cibernetica della Polizia Postale di Enna, portando la loro preziosa esperienza sul campo.

Due momenti di confronto e apprendimento

La mattinata è stata dedicata agli studenti delle classi prime e seconde della scuola secondaria di primo grado; durante l’incontro, gli agenti hanno illustrato con chiarezza e semplicità le problematiche connesse al cyberbullismo e al bullismo nel contesto scolastico, ponendo l’accento sui numerosi rischi che si celano nella navigazione online e fornendo utili consigli e strategie per tutelare la propria sicurezza in rete; – un tema, purtroppo, sempre più attuale e pressante per le giovani generazioni -.

Nel pomeriggio, l’attenzione si è spostata sui genitori degli alunni e sul corpo docente; in questo secondo momento formativo, oltre a riprendere le tematiche già affrontate con i ragazzi, sono state offerte indicazioni pratiche e suggerimenti mirati per supportare i giovani nella gestione di situazioni di pericolo, sia online che offline; un aspetto cruciale è stato quello relativo alle diverse forme di responsabilità che gravano sui genitori e sugli educatori, sia dal punto di vista civilistico che penalistico; così come riferito dagli organizzatori, la partecipazione e l’interesse mostrati da tutti i presenti sono stati notevoli.

Il contributo degli esperti e delle istituzioni scolastiche

All’iniziativa hanno partecipato figure chiave del mondo della scuola e della psicologia, tra cui la dottoressa Rosa Amoruso e la dottoressa Maria Grazia La Tona, psicopedagogiste dell’Osservatorio per la dispersione scolastica dell’USP di Enna/Caltanissetta; la dirigente scolastica dell’I.C., dottoressa Roberta L’Episcopo; la dottoressa Vincenza Arìa, referente d’istituto per il bullismo e il cyberbullismo; i docenti del Team antibullismo e del team per l’emergenza; e i docenti referenti sulla dispersione scolastica; – un lavoro di squadra fondamentale per affrontare un fenomeno complesso e dalle molteplici sfaccettature -.

Il personale del Commissariato di P.S. Nicosia ha aperto la discussione sensibilizzando i giovani sull’importanza di un utilizzo consapevole e responsabile dei social network; nell’incontro con i genitori, sono stati illustrati i profili di responsabilità civile e penale previsti dalla legge, con specifico riferimento alla Legge 71/2017 e alla più recente 70/2024; il personale specializzato della Polizia Postale, dal canto suo, ha focalizzato l’attenzione sull’attività info-investigativa relativa ai reati informatici e alle condotte criminali perpetrate attraverso la rete.

L’attenzione dei circa 200 studenti e dei circa 100 genitori presenti nel pomeriggio, unitamente a quella dei loro docenti e degli organizzatori dell’evento, è stata palpabile; tutti hanno seguito con vivo interesse le diverse fasi dell’incontro, dimostrando una forte sensibilità verso le tematiche trattate; – un segnale incoraggiante della volontà di affrontare e contrastare attivamente il fenomeno del bullismo e del cyberbullismo -.