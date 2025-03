Esenzioni ticket, l’Asp di Enna si attiva con sportelli dedicati e modalità online

L’Azienda Sanitaria Provinciale di Enna ha messo in campo una strategia mirata per affrontare l’imminente afflusso di utenti – previsto a partire dal primo aprile 2025 – interessati al rilascio dei nuovi certificati di esenzione ticket, categorie E1, E2, E3 ed E4. Consapevole del potenziale carico di lavoro, l’ASP ha prontamente istituito sportelli specifici distribuiti sul territorio, con orari di apertura studiati per garantire un servizio celere ed efficiente. Questo intervento di riorganizzazione e potenziamento delle strutture amministrative punta dritto a rendere l’iter burocratico il più agevole possibile per tutti coloro che ne hanno diritto; un bel sospiro di sollievo per molti, non c’è che dire.

Le diverse tipologie di esenzione per reddito

Le esenzioni per motivi di reddito rappresentano un sostegno importante per diverse fasce della popolazione, consentendo l’esonero totale o parziale dal pagamento dei ticket sanitari. Le quattro categorie previste a livello nazionale sono ben definite e rispondono a specifiche situazioni economiche e anagrafiche. Ecco una sintesi delle principali casistiche:

Codice Esenzione Descrizione Requisiti Reddituali E01 Cittadini di età inferiore a 6 anni o superiore a 65 anni Reddito familiare inferiore a 36.151,98 euro E02 Disoccupati e loro familiari a carico (nucleo familiare fiscale) Reddito complessivo inferiore a 8.263,31 euro, incrementato a 11.362,05 euro con coniuge e di 516,46 euro per ogni figlio a carico E03 Titolari di assegno (ex pensione) sociale e loro familiari a carico Nessun limite di reddito specificato E04 Titolari di pensione al minimo di età superiore a 60 anni e loro familiari a carico (nucleo familiare fiscale) Reddito complessivo inferiore a 8.263,31 euro, incrementato a 11.362,05 euro con coniuge e di 516,46 euro per ogni familiare a carico

Sportelli attivi e orari di ricevimento

Per facilitare l’accesso ai servizi, l’ASP di Enna ha predisposto una rete di sportelli dedicati presso i diversi poliambulatori del territorio. È fondamentale conoscere gli orari di apertura per evitare inutili attese e ottimizzare i tempi. Di seguito, una panoramica dettagliata delle sedi e degli orari di ricevimento del pubblico, attivi a partire dal primo aprile:

Sede Poliambulatorio Giorno Orario Enna – via Calascibetta n. 1 (1° piano) Lunedì 8:30 – 12:00 Martedì 8:30 – 12:00 Mercoledì 8:30 – 12:00 Giovedì 8:30 – 12:00 e 15:30 – 17:00 Venerdì 8:30 – 12:00 Calascibetta – via Maddalena n. 139 Martedì 8:30 – 12:30 Giovedì 8:30 – 13:30 e 16:00 – 17:00 Catenanuova – Corso Sicilia n. 57 Lunedì 8:30 – 11:30 Martedì 8:30 – 11:30 Giovedì 8:30 – 11:30 Centuripe – piazza Etna n. 1 Lunedì 8:30 – 12:00 e 15:30 – 17:00 Mercoledì 8:30 – 12:00 Valguarnera – via Convento (presso il Boccone del Povero) Lunedì 8:30 – 12:30 Giovedì 8:30 – 12:30 e 15:30 – 17:00 Villarosa – viale Europa n. 1 Lunedì 8:30 – 12:30 e 16:00 – 17:00 Mercoledì 8:30 – 12:30 Piazza Armerina – “Corpo F” Ospedale Chiello Lunedì 8:30 – 12:30 e 15:00 – 17:00 Martedì 8:30 – 12:30 Giovedì 8:30 – 12:30 e 15:00 – 17:00 Aidone – via Martiri D’Ungheria n. 2 Mercoledì 8:30 – 12:30 Venerdì 8:30 – 12:30 Barrafranca – Corso Italia Lunedì 8:00 – 12:00 e 15:00 – 17:00 Martedì 8:00 – 12:00 Mercoledì 8:00 – 12:00 e 15:00 – 17:00 Giovedì 8:00 – 12:00 Venerdì 8:00 – 12:00 Pietraperzia – via Carmine n. 1 Lunedì 8:30 – 12:30 e 15:00 – 17:00 Martedì 8:30 – 12:30 Mercoledì 8:30 – 12:30 Giovedì 8:30 – 12:30 e 15:00 – 17:00 Venerdì 8:30 – 12:30 Agira – via Vittorio Emanuele n. 64 Martedì 9:00 – 12:30 Mercoledì 9:00 – 12:30 Leonforte – presso PTA c.da San Giovanni Lunedì 8:30 – 12:00 Martedì 8:30 – 12:00 Mercoledì 8:30 – 12:00 Giovedì 8:30 – 12:00 e 15:30 – 17:00 Venerdì 8:30 – 12:00 Regalbuto – via Frate del Guasto snc / c.da Tre Vie snc Lunedì 8:30 – 12:30 Martedì 8:30 – 12:30 Mercoledì 8:30 – 12:30 Giovedì 8:30 – 12:30 Venerdì 8:30 – 12:30 Capizzi – piazza Mercato n. 1 Martedì 8:30 – 13:00 Venerdì 8:30 – 13:00 Cerami – via Francesco Crispi n. 1 Lunedì 8:30 – 13:00 e 15:30 – 17:30 Mercoledì 8:30 – 13:00 e 15:30 – 17:30 Giovedì 8:30 – 13:00 Gagliano Castelferrato – via Filippo Lo Giudice Martedì 8:30 – 12:00 Giovedì 8:30 – 12:00 Nicosia – Piazza San Francesco di Paola Lunedì 8:30 – 12:00 e 15:30 – 17:00 Mercoledì 8:30 – 12:00 Venerdì 8:30 – 12:00 Troina – via Calatafimi n. 1 Lunedì 8:30 – 12:30 Venerdì 8:30 – 12:30

La Via Telematica: Un’Alternativa Comoda E Veloce

Per chi preferisce la comodità del web, l’ASP ha predisposto una procedura interamente online. I cittadini potranno richiedere e ottenere il certificato in tempo reale collegandosi al portale del Sistema TS (Tessera Sanitaria) e accedendo alla sezione “Esenzioni da Reddito” tramite SPID, CIE o Tessera Sanitaria. Un’opzione moderna e funzionale che va incontro alle esigenze di una popolazione sempre più digitalizzata.