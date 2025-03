Piazza Armerina – Generosità dal cuore del Palio: il Casalotto dona sangue per la città

Una giornata all’insegna della solidarietà – e non è solo un modo di dire – quella che si è svolta presso il Centro Trasfusionale del Presidio Ospedaliero “Michele Chiello” di Piazza Armerina. I protagonisti sono stati i cittadini del Comitato del Nobile Quartiere del Casalotto, uno dei quattro storici rioni che ogni anno danno vita al celebre Palio dei Normanni. Coordinati dal presidente Avv. Roberto Maggio e dal vicepresidente Gianluca Furnari, insieme ai Cavalieri Giostranti e a tutto il Direttivo, i volontari del Casalotto hanno offerto il proprio sangue, rispondendo con entusiasmo all’iniziativa promossa dal SIMT – diretto dal dott. Vincenzo Barbera.

Il valore delle predonazioni

Non solo donazioni effettive: in molti hanno anche preso parte alle predonazioni, un passaggio fondamentale per verificare l’idoneità alla donazione vera e propria. Un gesto, questo, che testimonia l’impegno a lungo termine di una comunità che – senza troppo clamore – crede nella continuità del dono. Dall’équipe del centro trasfusionale è arrivata una nota di sentita gratitudine: «Oggi non è stata solo una giornata di donazioni, ma l’occasione per sentire il battito del cuore generoso e altruista del quartiere e dell’intera città di Piazza Armerina».

Numeri che raccontano una città solidale

Il dott. Barbera ha sottolineato come il centro trasfusionale abbia superato, nell’anno appena concluso, la soglia delle 5000 unità di sangue raccolte – un traguardo che parla da sé. «Il numero delle donazioni aumenta con una progressione costante», ha dichiarato, «grazie ai volontari delle associazioni, ai cittadini, e a tutti coloro che negli ultimi tempi stanno portando alla ribalta l’importanza di donare il sangue, vero salvavita per numerose patologie». Un ringraziamento sentito è stato rivolto «al presidente e a tutti i sostenitori del Comitato del Nobile Quartiere del Casalotto per la loro presenza fattiva presso il nostro Centro Trasfusionale».

Il Casalotto: cuore storico e sociale

Il Quartiere del Casalotto – che si sviluppa sulla collina orientale del nucleo antico di Piazza Armerina – non è solo uno dei cardini del Palio, ma anche custode di una memoria identitaria forte, che si riflette in azioni concrete come quella di ieri. La sua storia, intrecciata con le vicende millenarie della “città dei mosaici”, oggi passa anche attraverso la generosità dei suoi abitanti.