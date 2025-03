Enna – Il Partito Democratico denuncia il declino del verde pubblico: “Un patrimonio abbandonato”

Il Partito Democratico di Enna, attraverso un comunicato stampa a firma di Manuel Cutaia, membro esecutivo comunale, esprime forte preoccupazione per la gestione del verde pubblico cittadino negli ultimi dieci anni; la nota evidenzia una situazione di progressivo degrado, caratterizzata da alberi caduti, aree verdi trascurate, frane che minacciano la sicurezza e una totale assenza di una strategia di riforestazione a lungo termine. «Non è il destino, non è la sfortuna: è una gestione miope e priva di una visione a lungo termine», si legge nel comunicato.

Interventi tardivi e mancanza di prevenzione: le critiche del Pd

Secondo il Partito Democratico, l’amministrazione comunale avrebbe agito prevalentemente in fase di emergenza, senza investire in misure preventive; vengono citati casi emblematici come la perdita di alberi alla Villa Torre di Federico senza un piano di ripristino, la chiusura e l’abbandono di Villa Pisciotto, lo spogliamento del patrimonio arboreo del Castello di Lombardia e le condizioni definite «pietose» del Belvedere e delle aiuole di oleandri lungo la via Pergusa. Il comunicato pone inoltre l’interrogativo sulla sorte del progetto del Parco Urbano, rimasto – a quanto pare – lettera morta.

Il ruolo cruciale del verde pubblico e le mancate opportunità

Il Pd sottolinea come il verde pubblico non sia solo un elemento estetico, ma rivesta un ruolo fondamentale per la qualità della vita, contribuendo a ridurre il calore, migliorare l’aria, prevenire il dissesto idrogeologico, offrire spazi di socialità e proteggere la fauna locale; viene inoltre ricordato come un progetto di rimboschimento per la prevenzione del dissesto idrogeologico, proposto anni fa, non abbia avuto seguito. Il comunicato menziona anche la strategia degli affidamenti di alcune aree verdi a privati, con risultati definiti «altalenanti», e si chiede perché tale approccio non sia stato esteso ad altre zone trascurate della città.

Un freno alle ambizioni turistiche e un interrogativo all’assessore

Il Partito Democratico evidenzia come la trascuratezza del verde pubblico possa rappresentare un ostacolo alle ambizioni turistiche di Enna; «un visitatore che arriva e trova parchi chiusi, giardini trascurati e viali spogli porterà via con sé l’immagine di una città che non investe in se stessa», si legge nella nota. Il comunicato riconosce l’importanza dei fondi PNRR ottenuti per la ristrutturazione di edifici storici, ma si interroga sul perché non sia stata dedicata la stessa attenzione al verde pubblico, nonostante l’esistenza di bandi europei e nazionali specifici. In conclusione, il Pd pone una domanda diretta all’assessore Vasco, con delega al Verde Pubblico e ai parchi: «guardando i risultati ottenuti, può ritenersi soddisfatto?».