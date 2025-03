A Piazza Armerina (e non solo) dal 19 marzo per 36 ore interruzione idrica a causa di interventi programmati da parte di Enel.

Un intervento dell’Enel che causerà l’interruzione della fornitura di energia elettrica presso gli impianti di C.da Bannatella e C.da Bellia, l’erogazione idrica sarà sospesa nei comuni di Enna e Piazza Armerina dal 19 marzo 2025 per 36 ore. Inoltre a seguito di un intervento programmato da parte di Enel sugli impianti di Cozzo della Guardia, la Società Siciliacque ha comunicato l’interruzione dell’erogazione idrica a partire dal 19 marzo 2025. Nei comuni di Agira e Valguarnera Caropepe per 48 ore, mentre i comuni di Gagliano C.to e l’Area di Sviluppo Industriale di Dittaino saranno interessati per 72 ore.

Per alcuni comuni interessati dall’interruzione Siciliacque, per ottimizzare i propri interventi e diminuire futuri disagi, eseguirà contemporaneamente dei lavori di manutenzione lungo l’acquedotto dell’Ancipa. La stessa azienda consiglia ai residenti delle zone interessate di fare scorta di acqua per il periodo dell’interruzione. Per ulteriori informazioni è possibile contattare Siciliacque al numero 0935 442222.