Enna si tinge di verde: al via la XIV edizione del Festival del Libro e della Lettura

Dal 24 al 29 marzo 2025, Enna ospiterà la XIV edizione del Festival del Libro e della Lettura. Un evento che quest’anno avrà come tema «leggere gli alberi, piantare una foresta»; un invito a riflettere sull’importanza della natura e sulla necessità di contrastare la desertificazione. L’iniziativa, organizzata dall’associazione culturale APS, Amici della festa del libro, Il sasso nello stagno; in collaborazione con il Comune di Enna, Città che legge 2024-25-26 e 12 Istituti Scolastici delle province di Enna e Caltanissetta e Ispica e tre Nidi, Condensed Studio Partner, vedrà la partecipazione di numerosi ospiti tra autori, illustratori e musicisti.

Un festival che guarda al sociale: piantumazione di alberi e incontri sul tema ambientale

La novità di quest’anno è proprio il tema sociale del Festival; «leggere gli alberi, piantare una foresta» che guarda alla desertificazione attuale del nostro territorio e che ha orientato nella scelta dei libri e degli autori da proporre. «Non solo letture ma azioni concrete con la piantumazione degli alberi insieme a Biodistretto Agroecologico dei Monti Erei, GarageArts Platform, Micronido La Quercia, Mondooperaio e SAE Segretariato Attività Ecumeniche Enna – dice Fenisia Mirabella, presidente dell’associazione culturale APS, Amici della festa del libro, Il sasso nello stagno – che faremo nello spazio, concesso in affidamento dal Comune di Enna, in via Dafne a Pergusa».

Un programma ricco di eventi: incontri, mostre, spettacoli e laboratori

Il festival, che si svolgerà prevalentemente nelle scuole, è aperto a tutti nei numerosi appuntamenti pomeridiani. L’anteprima sarà il 18 marzo con un incontro di formazione autonarrativa a cura della scrittrice e illustratrice Premio Andersen 2018, Arianna Papini; destinato agli studenti di Scienze della formazione primaria. Nel pomeriggio, la Papini presenterà il suo libro «Quando il bosco imparò a volare». Il festival offrirà incontri con autori e illustratori, mostre, spettacoli, laboratori, presentazioni di libri e passeggiate in natura.

Un evento che coinvolge tutta la città: partner e collaborazioni

La manifestazione ha stretto protocolli d’intesa con Scenica Festival Vittoria, Calicanto Associazione Culturale Zafferana Etnea, in rete con la XVIII Edizione della Festa del Libro di Zafferana Etnea e con il XIV Buck Festival di Foggia e vede la collaborazione dell’Università degli Studi di Enna Kore. Il programma completo sarà presentato alla stampa il 18 marzo all’Urban Center di Enna ed è consultabile sul sito www.festivalibroenna.it.