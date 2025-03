Piazza Armerina: nuove mense scolastiche per la “G. Cancarè” e la “Grottacalda”. Un investimento complessivo di 300.000 euro

Il Comune di Piazza Armerina ha approvato due delibere per la realizzazione di nuove mense scolastiche esclusive; un segnale di attenzione verso le esigenze delle scuole materne del territorio. La Deliberazione di Giunta Comunale n. 49 del 07.03.2025 riguarda la scuola materna “G. Cancarè”, mentre la Deliberazione n. 50 è relativa alla scuola materna “Grottacalda”.

Due progetti esecutivi e un finanziamento di 150.000 euro per ciascuna scuola

Entrambe le delibere approvano i progetti esecutivi per la realizzazione dei nuovi locali e stanziano un finanziamento di 150.000 euro per ciascuna scuola. I quadri economici dettagliati indicano un importo complessivo dei lavori di circa 149.985,83 euro per la “G. Cancarè” e di 149.964,91 euro per la “Grottacalda”.

Un impegno concreto per migliorare i servizi scolastici

«La realizzazione di queste nuove mense scolastiche rappresenta un passo importante per garantire ai nostri bambini spazi adeguati e funzionali» – ha dichiarato un portavoce del Comune – «si tratta di un investimento significativo che testimonia l’attenzione dell’amministrazione verso il mondo della scuola».