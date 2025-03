Carnevale 2025: la Polizia di Stato intensifica i controlli in provincia di Enna

Dal 27 febbraio al 4 marzo 2025, la provincia di Enna è stata animata da numerose manifestazioni carnevalesche, che hanno attirato un vasto pubblico. Le iniziative, organizzate da vari enti locali, hanno incluso eventi folcloristici e attività di intrattenimento, richiedendo un impegno straordinario da parte delle forze dell’ordine per garantire il regolare svolgimento delle celebrazioni.

Un piano di sicurezza strutturato

Per assicurare il rispetto dell’ordine pubblico, la Polizia di Stato, in sinergia con l’Arma dei Carabinieri, ha impiegato complessivamente 150 operatori su tutto il territorio provinciale. A supporto delle operazioni, sono state emanate 25 ordinanze specifiche per la regolamentazione dei servizi di sicurezza, con l’obiettivo di prevenire criticità e garantire la tutela dei partecipanti.

Bilancio positivo per il Carnevale 2025

Grazie all’efficace coordinamento delle forze dell’ordine, le celebrazioni carnevalesche si sono svolte senza particolari criticità, permettendo ai cittadini di godere degli eventi in un clima di serenità. L’impegno della Polizia di Stato e dell’Arma dei Carabinieri – fondamentale per la sicurezza di tutti – ha rappresentato un elemento chiave per la buona riuscita delle manifestazioni.