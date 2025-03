Sanità: FP CGIL e NURSIND denunciano ritardi e minacciano azioni legali per tutelare i lavoratori

Le organizzazioni sindacali FP CGIL e NURSIND denunciano ritardi nella risoluzione di problemi cruciali per i lavoratori del settore sanitario – e la pazienza sembra essere ormai agli sgoccioli. Dodici mesi dopo l’insediamento – fanno sapere dal sindacato – della nuova direzione dell’ASP di Enna, i cambiamenti tanto attesi non si sono concretizzati.

Salari e buoni pasto: una lotta senza fine

Al centro delle rivendicazioni c’è il mancato pagamento dei premi di produttività per il 2023 e l’irrisolta questione delle ore di straordinario non retribuite. I sindacati premono anche per l’adozione di un nuovo regolamento sui buoni pasto, che ne aumenti il valore e li trasformi in formato elettronico, includendo finalmente anche il personale turnista, come stabilito dalla Corte di Cassazione.

Personale insufficiente, reparti al collasso

La carenza di infermieri, tecnici sanitari e operatori sociosanitari (OSS) è una piaga cronica nelle strutture ospedaliere dell’ASP di Enna, con gravi ripercussioni sulla qualità dell’assistenza ai pazienti. Le unità operative complesse (UOC) di Medicina, Ostetricia e Ginecologia, Nefrologia ed Emodialisi dell’ospedale Umberto I di Enna, così come molte altre strutture, operano al limite della sostenibilità. Affermano i sindacati in un comunicato stampa

Precariato e stabilizzazioni in stallo

Molti professionisti della sanità – psicologi, biologi, infermieri, OSS, tecnici sanitari e assistenti amministrativi – aspettano la stabilizzazione del loro contratto. Una battaglia che, secondo i sindacati, deve essere risolta con l’applicazione delle normative vigenti senza ulteriori ritardi.

Un piano di reperibilità che ancora non c’è

La mancanza di un piano aggiornato per la reperibilità nel 2025 è un’altra falla gestionale che pesa sull’operatività del personale sanitario. L’assenza di linee guida chiare aumenta la pressione sui lavoratori e crea disservizi per i cittadini.

Dialogo in stallo, si passa alle vie legali

Nonostante gli appelli ripetuti, i sindacati lamentano un’amministrazione poco incline al confronto e alla risoluzione delle problematiche sollevate. «Non possiamo più aspettare – affermano FP CGIL e NURSIND – se non arriveranno risposte concrete, siamo pronti ad agire legalmente per difendere i diritti del personale». La battaglia per la sanità ennese – tra promesse disattese e criticità irrisolte – è appena iniziata.