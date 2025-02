Enna – L’ASP avvia un programma per smettere di fumare con il protocollo Acudetox.

La L’Unità Operativa Complessa (UOC) Dipendenze Patologiche dell’ASP di Enna, diretta dalla Dott.ssa Carmela Murè, sta per lanciare un innovativo programma di terapia per il tabagismo e le patologie correlate al fumo. L’iniziativa, che prenderà il via a marzo 2025, mira a offrire un supporto concreto a chi desidera smettere di fumare, attraverso un approccio multidisciplinare e gratuito.

Il protocollo Acudetox: agopuntura per combattere la dipendenza

Tra le tecniche adottate spicca il protocollo Acudetox, una forma di agopuntura auricolare derivata dalla medicina cinese e adattata anche in ambito europeo per la disassuefazione dal tabacco. La terapia prevede l’inserimento di cinque piccoli aghi in punti specifici del padiglione auricolare per circa 45 minuti, in un ambiente rilassante e confortevole. Questo metodo ha l’obiettivo di ridurre il desiderio di sigaretta e i sintomi dell’astinenza, favorendo al contempo il rilassamento generale.

Un percorso di supporto psicologico e gruppi di aiuto

Oltre all’agopuntura, il programma prevede colloqui individuali con esperti e la partecipazione a gruppi di sostegno. L’obiettivo è aiutare i pazienti a gestire gli automatismi legati all’uso della sigaretta, migliorare la propria autostima e sviluppare strategie efficaci per affrontare lo stress e il craving, ovvero il desiderio incontrollabile di fumare. Questo percorso strutturato mira a favorire la consapevolezza delle proprie risorse personali e a fornire strumenti pratici per affrontare la quotidianità senza sigarette.

Modalità di accesso al programma

Il trattamento è completamente gratuito e non richiede alcuna ricetta medica. Le iscrizioni sono aperte fino al 10 marzo 2025. Per partecipare, è possibile contattare i numeri 0935-520836, 0935-520838, 0935-520843, 0935-520844 oppure inviare un’e-mail con i propri recapiti all’indirizzo sert.enna@asp.enna.it. Le sedute si terranno presso il Ser.D di Enna, sito in via IV Novembre n.40, con il coordinamento del Dott. Giuseppe Laneri, Dirigente Medico, del Dott. Carmelo Percipalle, Dirigente Medico, e della Dott.ssa Maria Angela Cannarozzo, Psicoterapeuta.