Piazza Armerina – Oggi la sfilata di Carnevale, ma cosa dice il meteo? Lo abbiamo chiesto al nostro David Cartarrasa

Oggi è prevista la sfilata dei carri di carnevale. Ma tutti si chiedono pioverà o il tempo sarà clemente? lo abbiamo chiesto a David Cartarrasa che sul nostro giornale StartNews si occupa delle previsioni meteo.

Buongiorno David, ci puoi raccontare com’è andata la notte sul fronte meteorologico a Piazza Armerina?

«Buongiorno, la notte appena trascorsa è stata caratterizzata da un netto calo delle temperature. Come previsto, nelle prime ore dell’alba abbiamo registrato valori vicini allo zero, con alcune zone settentrionali della città che sono scese addirittura sotto lo zero. Una situazione tipica per questo periodo, ma che ha reso l’inizio di giornata particolarmente freddo per i cittadini.»

E adesso, come si sta evolvendo il meteo nella prima parte della mattinata?

«Attualmente (sono le 8.25 del mattino ndr) abbiamo temperature intorno ai 6/7 gradi, quindi ancora piuttosto basse, anche se ci aspettiamo un aumento nel corso della giornata. Il cielo andrà gradualmente a coprirsi ; questa instabilità potrebbe portare qualche pioggia nelle ore centrali.»

Quindi ci aspettiamo precipitazioni nel corso della giornata?

«Sì, le ore centrali della giornata potrebbero essere interessate da qualche pioggia, anche se non si prevedono fenomeni intensi. Nel pomeriggio, il cielo resterà nuvoloso, ma senza ulteriori precipitazioni significative. Verso sera, invece, avremo un miglioramento delle condizioni atmosferiche.»

Dal punto di vista delle temperature, ci sarà un miglioramento?

«Sì, fortunatamente avremo un’escursione termica significativa. Dalla temperatura minima registrata questa mattina, si salirà fino a circa 11 gradi nelle ore centrali, offrendo un po’ di sollievo dal freddo notturno. Tuttavia, in serata ci sarà una nuova diminuzione delle temperature, quindi consiglio di coprirsi bene se si ha in programma di uscire.»

Per quanto riguarda i venti, ci saranno variazioni rilevanti?

«I venti resteranno deboli per gran parte della giornata, con qualche momento di intensità moderata a tratti. Non ci aspettiamo particolari raffiche o fenomeni di vento forte.»

In sintesi, quindi, una giornata instabile ma senza eventi estremi?

«Esatto. Dopo una notte molto fredda, la mattinata inizia con temperature basse e nuvolosità crescente. Ci sarà la possibilità di qualche pioggia nelle ore centrali, ma nel complesso ci aspettiamo un miglioramento in serata. Le temperature si alzeranno di qualche grado durante la giornata, per poi tornare a scendere nelle ore serali. Un classico giovedì invernale.»

Grazie David