Intervista a Damiano Gallo. Dal 4 marzo su HGTV la nuova serie alla scoperta di antichi palazzi nobiliari

Dal 4 marzo parte la quinta serie del programma “Chi ha dormito in questo letto?” che ci porta alla scoperta di antichi palazzi nobiliari. La prima puntata sul canale 56 del digitale terrestre alle 12:00. Molti dei proprietari, appartenenti a nobili famiglie, saranno protagonisti degli incontri organizzati da Damiano Gallo al Piazza Armerina Book Festival



Damiano, il tuo programma “Chi ha dormito in questo letto?” torna su HGTV Home&Garden per la quinta stagione. Cosa possiamo aspettarci da questa nuova edizione?

Sarà una stagione ancora più avvincente! Continueremo il nostro viaggio tra storia, mistero, arte e bellezza, con dimore straordinarie e un tocco di novità. Questa volta esploreremo principalmente la Tuscia viterbese, con una puntata speciale in Maremma, a Castagneto Carducci.

Ci sono dei volti nuovi o delle conferme nel cast?

Al mio fianco ci sarà ancora una volta Silvana Giacobini, una vera icona del giornalismo italiano. Inoltre, avremo un nuovo ingresso nel team: Eleonora Serafino, che si unirà come autrice del programma. La regia rimane nelle mani esperte di Federico Cianferoni.

Quali saranno le location di questa stagione?

Faremo tappa in luoghi dal fascino incredibile: Villa Gualterio a Bolsena, il Castello di Santa Caterina a Grotte di Castro, Villa Lais a Sipicciano, il Castello del Gallo di Mandela e infine il Castello di Castagneto Carducci. Ogni residenza ha la sua storia da raccontare, e noi saremo lì per scoprirla.

Il programma non è solo un viaggio tra dimore storiche, ma ha anche un aspetto di approfondimento. Quali saranno le novità in questo senso?

Esatto. Quest’anno introdurremo un salotto speciale all’interno di una delle residenze, in cui discuteremo di immobiliare, design e arredamento. Sarà guidato dalla Principessa Giacinta Ruspoli, che avrà un ruolo fisso in questo spazio di approfondimento. Avremo ospiti interior designer, architetti, giornalisti ed esperti del settore.

Il pubblico ormai si aspetta sempre qualche novità intrigante. C’è qualcosa che sorprenderà gli spettatori?

Assolutamente! Ci saranno nuove rubriche, come la “Mappa della Dimora” e “L’Oggetto del Cuore”, un cimelio speciale scelto dal proprietario della casa. Inoltre, io e Silvana ci cimenteremo in una sfida inedita: risolvere enigmi per trovare la chiave perduta, indispensabile per accedere a stanze segrete e percorsi nascosti. Un tocco di mistero in più!

Damiano, perché il pubblico dovrebbe seguire questa quinta stagione?

Perché è un viaggio straordinario nella bellezza e nella storia, con il fascino dell’esplorazione e la curiosità di scoprire chi ha vissuto in queste dimore. E poi – diciamolo – non c’è nulla di più affascinante di un castello con segreti da svelare!

Grazie, Damiano. Appuntamento allora al 4 marzo su HGTV Home&Garden!

Grazie a voi! Vi aspetto per una nuova, emozionante stagione di “Chi ha dormito in questo letto?”.

Nicola Lo Iacono per StartNews