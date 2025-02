Enna – Scioglimento dell’Ente Autodromo di Pergusa se ne è parlato in Consiglio comunale con l’on. Lantieri e l’on. Venezia

Lo scioglimento del Consorzio Ente Autodromo di Pergusa è stato al centro di un intenso dibattito che si è svolto ieri sera durante la seduta del Consiglio comunale di Enna. L’incontro ha visto la partecipazione del vicepresidente dell’Assemblea Regionale Siciliana, on. Luisa Lantieri, e dell’on. Fabio Venezia del Partito Democratico. La discussione si è concentrata sul futuro della storica struttura sportiva e sulla necessità di una gestione adeguata per garantirne la continuità operativa.

Il ruolo dell’autodromo per il territorio

Nel suo intervento, l’on. Lantieri, come apprendiamo da un suo comunicato stampa, ha evidenziato l’importanza dell’impianto per il territorio ennese, affermando: «Ho sempre creduto in questa struttura». L’esponente del Governo Regionale ha sottolineato il proprio impegno nel destinare risorse economiche per il sostegno dell’autodromo e nel favorire la stabilizzazione del personale precario dell’Ente: «Negli anni ho sempre messo a disposizione le somme previste per la deputazione per garantire l’attività dell’impianto. Mi sono impegnata affinché il personale precario dell’Ente avesse una dignità lavorativa con la stabilizzazione a tempo indeterminato».

Prospettive e strategie per il rilancio

Secondo l’on. Lantieri, il futuro dell’autodromo deve essere garantito attraverso un’immediata adozione dello statuto e una pianificazione strategica adeguata: «A mio avviso, bisogna adottare subito lo statuto e ripartire con una adeguata programmazione». Ha inoltre ribadito il ruolo fondamentale del Comune di Enna nella gestione dell’impianto, considerandolo il partner principale per la sua valorizzazione e rinascita. «Sono convinta che il partner principale debba essere sempre il Comune di Enna, per come lo è stato nella sua storia ultra cinquantennale. La rinascita dell’autodromo deve essere una priorità per la difesa del territorio ennese» ha aggiunto.

Un dibattito ancora aperto

La discussione in Consiglio comunale dimostra come il destino dell’Ente Autodromo di Pergusa sia una questione di grande interesse per la comunità e le istituzioni locali. Il futuro della struttura dipenderà dalle decisioni politiche che verranno adottate nei prossimi mesi e dalla capacità di attrarre investimenti per garantirne la sostenibilità economica e gestionale.