Ordinanza a Piazza Armerina contro le occupazioni abusive: vigilanza rafforzata sugli immobili comunali

Il Comune di Piazza Armerina ha emesso un’ordinanza sindacale per contrastare e prevenire le occupazioni abusive degli immobili appartenenti al patrimonio comunale. La decisione nasce dalla necessità di garantire il corretto utilizzo degli alloggi e permettere la prosecuzione dei lavori di riqualificazione in corso.

Un caso emblematico è quello degli alloggi in via Misericordia, coinvolti in un progetto di riqualificazione urbana finalizzato alla creazione di alloggi a canone sostenibile. Inizialmente il progetto non era stato finanziato per mancanza di fondi, ma successivamente nuove risorse sono state rese disponibili. Tuttavia, la presenza di occupanti abusivi ha bloccato gli interventi, mettendo a rischio il finanziamento stesso.

Le azioni delle autorità locali

La relazione del Direttore dei Lavori del 4 ottobre 2024 ha evidenziato l’occupazione illegale di diversi immobili, impedendo l’avanzamento delle ristrutturazioni. Il Comando di Polizia Locale è intervenuto, deferendo i responsabili all’Autorità Giudiziaria per violazione degli articoli 633 e 639 del Codice Penale, che puniscono l’invasione di terreni ed edifici. La situazione ha reso necessaria l’adozione di misure urgenti per evitare ulteriori episodi e garantire che gli immobili già riconsegnati al Comune non siano nuovamente occupati.

Il piano di sicurezza: vigilanza 24 ore su 24

L’ordinanza stabilisce un sistema di sorveglianza continua, diviso in due fasce orarie:

– Vigilanza notturna: affidata alla ditta VIGILPOL, che controllerà gli alloggi di via Misericordia dalle 22:00 alle 6:00 per un periodo iniziale di due mesi, eventualmente rinnovabili.

– Presidio diurno: garantito dalle Associazioni di Protezione Civile convenzionate con il Comune, che si occuperanno della sicurezza dalle 6:00 alle 22:00, sempre per due mesi rinnovabili.