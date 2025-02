Piazza Armerina, riqualificazione urbana: aggiudicati i lavori per marciapiedi e accessibilità

Il Comune di Piazza Armerina ha ufficializzato l’aggiudicazione definitiva dei lavori di riqualificazione urbana, per un intervento, dettagliato nella Delibera n. 366, che ha come obiettivo il rifacimento dei marciapiedi di Piazza Falcone e Borsellino, via Chiarandà e via Intorcetta, con un’attenzione particolare all’abbattimento delle barriere architettoniche per migliorare l’accessibilità.

Una gara telematica per l’assegnazione

L’assegnazione dell’appalto è avvenuta attraverso una procedura telematica sul portale “acquistinretepa.it”, con la partecipazione di diverse imprese. Ad aggiudicarsi i lavori è stata la Lentini Costruzioni Unipersonale, che ha offerto un ribasso del 24,35% rispetto all’importo base d’asta.

Obiettivo: una città più accessibile

L’intervento rientra in un più ampio progetto di riqualificazione urbana che punta a rendere Piazza Armerina più moderna e fruibile per tutti i cittadini, in particolare per le persone con difficoltà motorie.