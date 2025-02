Concorso pubblico a Piazza Armerina: il sindaco annuncia rinforzi per la macchina amministrativa del comune

Il Comune di Piazza Armerina si appresta a rafforzare il proprio organico grazie a un nuovo concorso pubblico, un passo fondamentale per garantire il buon funzionamento della macchina amministrativa. Il sindaco ha sottolineato l’importanza di riempire i ruoli vacanti, che da tempo rallentano l’efficienza del Comune, soprattutto in settori chiave come le politiche sociali.

«Ecco, finalmente, abbiamo bandito un concorso che porterà nuova linfa nel Comune di Piazza Armerina – ha dichiarato il primo cittadino –; in particolare nel settore delle politiche sociali, un ambito delicato e complesso per le tematiche che affronta quotidianamente». L’inserimento di nuovi assistenti sociali e amministrativi sarà un aiuto concreto per chi già opera con dedizione all’interno dell’ufficio.

Ringraziamenti e prospettive future

Nel suo intervento, il sindaco ha voluto esprimere gratitudine nei confronti dei professionisti che attualmente operano nel settore: «Desidero ringraziare il dottor Notato e la dottoressa Roberta Marino, insieme a tutto l’ufficio politiche sociali, per il lavoro egregio che svolgono ogni giorno». Il rafforzamento del personale non si fermerà qui: «Adesso arriverà nuova linfa che darà sicuramente una marcia e una spinta in più».

Nuove assunzioni in arrivo entro l’anno

L’amministrazione comunale non si limita a questo concorso. Il sindaco ha anticipato che, entro l’anno, saranno inserite altre figure qualificate nei settori tecnico, contabile e amministrativo: «Abbiamo partecipato a un bando del Ministero e presto arriveranno ulteriori innesti che daranno – ci auguriamo davvero – uno slancio nuovo a una macchina amministrativa purtroppo inceppata e rallentata da troppo tempo, anche a causa dei numerosi pensionamenti degli ultimi anni».

L’iniezione di nuove risorse potrebbe rappresentare un vero e proprio rilancio per l’efficienza e la qualità dei servizi offerti dal Comune, rispondendo alle esigenze della cittadinanza e garantendo una gestione più rapida e funzionale.