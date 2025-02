Calcio – Piazza Armerina batte l’Atletico Branciforti 5 – 1

In una partita emozionante di calcio, Piazza Armerina ha trionfato su Atletico Branciforti 2023 con un punteggio di 5 a 1. I marcatori per Piazza Armerina sono stati Minolfi S. (due volte), Filetti L., Minacapelli S., e Salifu. L’unico gol per Atletico Branciforti è stato segnato da Di Blanca C..

Nonostante un inizio difficile, Piazza Armerina è riuscita a ribaltare la partita con una serie di azioni ben coordinate. Minolfi S. ha aperto le marcature, seguito dai gol di Filetti L., Minacapelli S. e Salifu, consolidando la vittoria con una prestazione eccezionale. Di Blanca C. ha segnato l’unico gol per Atletico Branciforti, ma non è stato sufficiente per contrastare la rimonta di Piazza Armerina.