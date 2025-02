Fratelli d’Italia: congresso comunale a Enna e nuovo coordinatore a Gagliano Castelferrato

Si svolgerà oggi, 14 febbraio 2025, il congresso comunale di Fratelli d’Italia a Enna. L’incontro, considerato un momento chiave per la politica locale e nazionale del partito, avrà luogo alle ore 17 presso la sede 94100 Duepuntozero, in Piazza Francesco Crispi 7. L’evento vedrà la partecipazione di numerosi esponenti politici di rilievo, tra cui il Sen. Salvo Pogliese, coordinatore regionale per la Sicilia orientale, l’On. Eliana Longi, deputata nazionale, e l’On. Ruggero Razza, responsabile del dipartimento del partito.

Saranno presenti anche l’On. Totò Scuvera, deputato regionale, l’On. Elena Pagana, già assessore regionale, l’Avv. Nino Cammarata, presidente provinciale di FdI, e Jacopo Mario Gessaro, presidente provinciale di Gioventù Nazionale.

Il congresso sarà un’occasione per discutere delle strategie politiche future del partito, con particolare attenzione alle politiche locali e nazionali promosse da Fratelli d’Italia. L’ingresso è aperto a tutti coloro che vogliono partecipare e approfondire i temi politici di maggiore interesse per la Sicilia e per il Paese.

Il congresso a Gagliano Castelferrato: Francesco Cocuzza nuovo coordinatore

Nel frattempo, si è già tenuto il congresso comunale di Fratelli d’Italia a Gagliano Castelferrato, che ha visto la nomina unanime di Francesco Cocuzza come nuovo coordinatore cittadino del partito. L’evento, ospitato presso il Green Park, ha registrato una significativa partecipazione, confermando la compattezza e la determinazione della sezione locale del partito.

All’incontro hanno preso parte importanti figure politiche, tra cui Ruggero Razza, eurodeputato, ed Elena Pagana, ex assessore regionale al Territorio e all’Ambiente, che hanno ribadito il loro sostegno allo sviluppo politico del partito nella provincia di Enna.

Durante il congresso, è stato presentato anche il nuovo direttivo cittadino, che avrà il compito di guidare l’azione politica locale. Oltre al coordinatore Cocuzza, il direttivo sarà composto da Cataldo Tirolo, Francesco Schinocca, Salvatore Bottitta, Giuseppe Tiziano e Giuseppe Ruscillo.

Le dichiarazioni di Cocuzza e il sostegno al territorio

Il nuovo coordinatore cittadino, Francesco Cocuzza, ha espresso soddisfazione per l’incarico ricevuto, dichiarando: «Accetto questa carica con grande senso di responsabilità. Lavoreremo con dedizione per rispondere alle esigenze del nostro territorio. Sono convinto che riusciremo a collaborare anche con l’amministrazione comunale per progetti concreti e a beneficio della comunità».

Nel suo intervento, Cocuzza ha voluto ringraziare anche Elena Pagana per il suo costante impegno verso il territorio di Gagliano Castelferrato, sottolineando l’importanza del suo lavoro come ex assessore regionale.

L’insieme di questi eventi conferma la volontà di Fratelli d’Italia di rafforzare la propria presenza sul territorio e di creare una rete politica sempre più coesa in vista delle future sfide amministrative e nazionali.