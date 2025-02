Enna Calcio al fianco dell’AVIS: visita al centro trasfusionale per promuovere la donazione di sangue

La Società Enna Calcio ha fatto visita al Centro Trasfusionale dell’Ospedale Umberto I per testimoniare il proprio sostegno alla campagna di sensibilizzazione sulla donazione di sangue e plasma. All’evento hanno partecipato il presidente dell’Enna Calcio, Fabio Montesano, il tecnico della squadra Giuseppe Pagana, insieme ai vertici e alla vicepresidente dell’AVIS, Giulia Buono. L’iniziativa è stata promossa da Vincenzo Bandinu, noto sportivo e donatore, che ha voluto coinvolgere la squadra per dare un segnale forte alla comunità.

Un gesto di valore per la comunità ennese

I medici e gli operatori sanitari del Centro Trasfusionale, guidati dal dott. Francesco Spedale, hanno accolto con entusiasmo l’iniziativa, sottolineando l’importanza di diffondere la cultura della donazione. «Nel 2024 abbiamo raccolto più di 11.000 unità di sangue, confermando Enna tra le province siciliane con il più alto volume di donazioni in rapporto alla popolazione», ha dichiarato il dott. Spedale, ringraziando i volontari e la società dell’Enna Calcio per il supporto. La Direzione Strategica dell’Azienda Sanitaria ha sempre promosso eventi per incentivare la donazione. Tra gli esempi più significativi, il Direttore Generale, dott. Mario Zappia, ha effettuato personalmente donazioni presso tutti e tre i centri trasfusionali della provincia, situati negli ospedali di Enna, Nicosia e Piazza Armerina.

Lo sport come veicolo di sensibilizzazione

Il Ministero della Salute sottolinea come la donazione sia un gesto semplice ma essenziale per salvare vite. Il coinvolgimento di figure del mondo sportivo è fondamentale per raggiungere soprattutto le nuove generazioni e garantire un ricambio generazionale tra i donatori. «Il gesto di solidarietà che proviene dal mondo sportivo ha un grande significato. Donare sangue è fondamentale, perché in molti casi rappresenta l’unico farmaco salvavita per pazienti affetti da gravi patologie», ha evidenziato il dott. Zappia. L’Azienda Sanitaria Provinciale di Enna ha accolto con entusiasmo questa iniziativa, sostenendo il messaggio nazionale “Dona vita, dona sangue” e ringraziando tutti i volontari e le associazioni che lavorano per il bene della comunità.