Piazza Armerina – Proseguono i lavori per la messa in sicurezza del costone sotto la piazza Falcone e Borsellino

La Regione Siciliana, attraverso il Commissario per il dissesto idrogeologico, ha stanziato circa un milione e mezzo di euro per la messa in sicurezza del costone che dalla piazza Falcone e Borsellino scende verso il quartiere Castellina a Piazza Armerina. «L’opera, oltre a garantire la stabilità dell’area, – afferma il sindaco Nino Cammarata mostrando lo stato dei lavori – si inserisce in un progetto di valorizzazione urbana, che prevede la realizzazione di un belvedere con percorsi pedonali fino alla porta Castellina» .

Riqualificazione di piazza Berlinguer

Un altro obiettivo del progetto riguarda piazza Berlinguer, attualmente utilizzata per il mercato e altre attività pubbliche. Gli interventi mirano a renderla più decorosa e fruibile per la cittadinanza, con una riorganizzazione degli spazi che ne aumenterà la funzionalità e l’attrattività.

Un’opera che guarda al futuro

«Con la forza dei fatti andiamo avanti» – dichiarano Cammarata, sottolineando come questo investimento non sia solo un’opera di sicurezza, ma un’occasione per ridare nuova vita a una zona storica della città. «Il progetto – conclude il Primo Cittadino – non si limita a interventi strutturali, ma punta a migliorare la qualità della vita dei cittadini attraverso una migliore fruizione degli spazi urbani» .