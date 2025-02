Meteo Piazza Armerina – Solo a metà settimana qualche possibile pioggia

In questo momento, sull’Europa e sull’Italia sono in atto diversi movimenti di perturbazioni e depressioni che stanno influenzando il tempo in diverse regioni.

Situazione in Europa

Una vasta area di bassa pressione è presente sull’Europa occidentale, con un minimo centrato sull’Islanda. Questa perturbazione sta portando piogge e venti forti su Regno Unito, Irlanda e Francia. Un’altra area di bassa pressione è presente sul Mediterraneo occidentale, con un minimo che si sta approfondendo tra la Sardegna e la Corsica. Questa perturbazione sta causando piogge intense e temporali su Italia, Francia meridionale e Spagna.

Situazione in Italia

L’Italia è interessata da due sistemi perturbati principali:

* Perturbazione atlantica: un fronte freddo sta attraversando il nord Italia, portando piogge e nevicate sulle Alpi. Questa perturbazione si sta muovendo verso est e nelle prossime ore interesserà anche le regioni centrali.

* Perturbazione mediterranea: un’area di bassa pressione si sta approfondendo sul Tirreno, causando piogge intense e temporali su Sardegna, Toscana e Lazio. Questa perturbazione si sposterà verso sud nelle prossime ore, interessando anche le regioni meridionali.

Previsioni per i prossimi giorni

Nei prossimi giorni, le perturbazioni continueranno a muoversi verso est, interessando gradualmente tutte le regioni italiane. Si prevedono piogge diffuse, temporali, venti forti e nevicate sulle Alpi. Le temperature si manterranno miti al sud, mentre al nord si registrerà un calo termico.