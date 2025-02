Internazionalizzazione imprese: “conoscere per crescere”, roadshow a Enna mercoledì 5 febbraio

Mercoledì 5 febbraio, alle ore 10, la Camera di Commercio Palermo Enna ospiterà nella sede di piazza Garibaldi 1, a Enna, l’evento “Conoscere per crescere”, un roadshow dedicato all’internazionalizzazione delle imprese siciliane. L’incontro, organizzato con il supporto di partner istituzionali, ha l’obiettivo di fornire alle aziende strumenti e conoscenze per affrontare con successo i mercati esteri.

Il sostegno alle imprese siciliane

«Tra i principali obiettivi della Camera di Commercio di Palermo Enna – afferma il presidente Alessandro Albanese – c’è quello di aiutare le imprese ad essere sempre più al passo coi tempi, non solo a livello locale e nazionale, ma anche nell’accesso ai mercati internazionali. A questo si associa la necessità di accrescere il livello di digitalizzazione aziendale, fornendo gratuitamente strumenti per migliorare produttività, gestione e innovazione. Per questo, insieme all’assessorato regionale alle attività produttive, Sace e Simest, abbiamo organizzato questo incontro utile a tutte le aziende che vogliono affacciarsi oltre i confini italiani».

Relatori e strumenti per l’internazionalizzazione

L’evento vedrà la partecipazione di esperti e rappresentanti delle istituzioni coinvolte nel supporto all’internazionalizzazione. Tra gli interventi previsti:

– Tommaso Di Matteo, responsabile dello sportello regionale per l’internazionalizzazione Sprint Sicilia;

– Alessandro Albanese, presidente della Camera di Commercio Palermo Enna;

– Guido Barcellona, segretario generale della Camera di Commercio Palermo Enna;

– Paolo Gargaglione, presidente del consiglio comunale di Enna.

La presentazione degli strumenti operativi per le imprese sarà affidata a:

– Giusi Messina, digital specialist della Camera di Commercio Palermo Enna;

– Edoardo Comparetto, relationship manager sales PMI Sud;

– Pietro Goglia, Ice Agenzia export front desk;

– Maria Teresa Cardinale, referente Ufficio Sicilia Simest Spa.

Le prospettive per la Sicilia

A concludere i lavori sarà l’assessore regionale alle attività produttive, Edy Tamajo, che evidenzia l’importanza dell’internazionalizzazione per la crescita dell’economia siciliana: «Stiamo lavorando senza sosta per rafforzare il tessuto economico e produttivo della regione, mettendo al centro il sostegno alle imprese, la creazione di lavoro e lo sviluppo di infrastrutture adeguate. La nostra visione è chiara: vogliamo una Sicilia che cresce grazie a politiche concrete capaci di attrarre investimenti e valorizzare le eccellenze locali. In questo scenario, la capacità di esportare il meglio della Sicilia è cruciale per il nostro sistema produttivo».

Tamajo ha inoltre sottolineato l’importanza dei fondi europei, annunciando che «grazie alle risorse del programma FESR 2021-2027, la Sicilia potrà contare su 1,5 miliardi di euro per il rafforzamento del sistema produttivo regionale, con un focus strategico su innovazione, digitalizzazione e sostenibilità. Investire in questi settori significa creare nuove opportunità di lavoro e dare una spinta decisiva alla crescita delle nostre imprese».