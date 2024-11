Piazza Armerina – Sabato 30 novembre presentazione del restauro di quattro affreschi del Priorato di Sant’Andrea

Sabato 30 novembre 2024, alle ore 10, il Priorato di Sant’Andrea a Piazza Armerina ospiterà la presentazione ufficiale del restauro di quattro affreschi medievali, opera resa possibile grazie al contributo di 9.000 euro da parte del FAI – Fondo per l’Ambiente Italiano ETS e di Intesa Sanpaolo, nell’ambito dell’iniziativa “I Luoghi del Cuore”. Il progetto, cofinanziato anche da realtà locali e cittadini, ha permesso di restaurare affreschi di notevole importanza storica per la pittura medievale siciliana.

Un’iniziativa per la valorizzazione del patrimonio locale

L’intervento è stato promosso dalla Diocesi di Piazza Armerina e ha visto la partecipazione dell’Ufficio Diocesano per i Beni Culturali e l’Ufficio Diocesano per il Turismo, insieme al Gruppo FAI locale. La chiesa, costruita nel XI secolo e affidata nel 1148 all’Ordine Equestre del Santo Sepolcro di Gerusalemme, custodisce affreschi che coprono un ampio arco temporale, dal XII fino al XVI secolo. Il restauro si è concentrato su quattro scene iconografiche: Sant’Andrea in trono, Santa Caterina d’Alessandria, San Martino e il Martirio di Sant’Andrea.

L’impegno della comunità e l’importanza dei “luoghi del cuore”

Il percorso di restauro è iniziato con il coinvolgimento attivo della cittadinanza e delle associazioni locali, che nel 2022, grazie a 4.603 voti raccolti, hanno posizionato la chiesa al 64° posto nella classifica nazionale del censimento “I Luoghi del Cuore”. Questo risultato ha dato accesso alla Diocesi al bando per i contributi del FAI, permettendo il finanziamento dei lavori avviati nel luglio 2024. La ditta Giovanna Comes di Catania ha eseguito il restauro, con diagnosi affidate a S.T. Art-Test e la supervisione dell’artefice storico Giuseppe Ingaglio, in collaborazione con la Soprintendenza per i Beni Culturali e Ambientali di Enna.

Un patrimonio aperto al pubblico

Alla cerimonia parteciperanno rappresentanti delle istituzioni coinvolte, e al termine della presentazione seguirà una visita guidata della chiesa. Questo evento rappresenta un’occasione per la comunità e per i visitatori di scoprire e valorizzare un tesoro artistico che, con il sostegno di molteplici contributori, torna a essere un simbolo culturale accessibile a tutti.