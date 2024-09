Piazza Armerina – L’assessore Epifanio Di Salvo: “Il consigliere Grancagnolo fa propaganda politica”

L’assessore Epifanio Di Salvo risponde alle critiche mosse dal giovane consigliere comunale Cateno Grancagnolo riguardo alla gestione della derattizzazione a Piazza Armerina. Di Salvo chiarisce che il Comune ha già effettuato un primo intervento di disinfestazione a luglio, specificando che queste operazioni richiedono l’autorizzazione dell’ASP. Inoltre, informa che la documentazione per una seconda derattizzazione, prevista per ottobre, è stata inviata ai primi di settembre. Di Salvo invita il consigliere a documentarsi meglio prima di fare accuse, evitando di diffondere informazioni errate e rischiare di essere considerato poco credibile.

👉 QUESTO IL COMUNICATO INTEGRALE DELL’ASSESSORE E I DOCUMENTI INVIATI

La giovane età del consigliere comunale Cateno Grancagnolo basta e avanza per giustificare gli svarioni che spesso prende nei suoi interventi dedicati alla propaganda politica. Ci auguriamo che, parlando a nome di un partito, la sua ingenuità non venga utilizzata per fare disinformazione da chi ha maggiore esperienza e conosce molto meglio la macchina amministrativa.

Questa volta, il solerte, quanto impreparato sull’argomento, consigliere, si è scagliato contro l’amministrazione in relazione a un presunto disinteresse da parte di quest’ultima verso i problemi legati alla presenza di topi in città. La verità oggettiva e documentabile dei fatti racconta però un’altra storia. Il Comune ha già effettuato una prima disinfestazione e derattizzazione nel mese di luglio, nei giorni 11, 12 e 13. Il giovane consigliere forse non sa che per avviare queste azioni sanitarie è necessaria l’autorizzazione dell’ASP. Ai primi di settembre l’amministrazione ha già inviato agli uffici competenti dell’Azienda Sanitaria la documentazione necessaria per una seconda deratizzazione, che è già stata autorizzata per i primi giorni di ottobre. Per evitare dubbi, abbiamo chiesto di pubblicare anche tutta la documentazione di quest’ultima richiesta, compreso l’impegno di spesa relativo alla disinfestazione e derattizzazione di settembre. Inoltre, il consigliere troverà anche l’avviso usato a luglio per annunciare alla popolazione orari e modalità della disinfestazione.

Al consigliere comunale Grancagnolo consiglio, prima di lanciare attacchi a questa amministrazione, di documentarsi e dotarsi di prove concrete delle sue accuse. Altrimenti, è probabile che venga scambiato per il solito leone da tastiera, tanto solerte nel denunciare quanto poco credibile. In questo caso, sarebbe opportuno che il giovane consigliere pensasse a proporre al Consiglio Comunale le proprie dimissioni.

Epifanio Di Salvo