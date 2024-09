Giornata europea delle lingue: eventi in tutta Europa per celebrare il plurilinguismo

Oggi, 26 settembre, si celebra la Giornata Europea delle Lingue, istituita dal Consiglio d’Europa nel 2001. Questo evento mira a sensibilizzare l’importanza dell’apprendimento linguistico e della diversità culturale in Europa. Ogni anno, nei 46 paesi membri, si promuove il plurilinguismo come strumento per favorire la comprensione interculturale. L’iniziativa incoraggia la tutela delle lingue regionali o minoritarie, molte delle quali sono a rischio d’estinzione, attraverso la Carta europea delle lingue regionali o minoritarie, che ne sancisce la protezione.

le lingue come patrimonio culturale europeo

Secondo il Consiglio d’Europa, le lingue regionali rappresentano una parte fondamentale del patrimonio culturale del continente. La loro promozione è cruciale per costruire una società europea basata sui principi della democrazia e della diversità. Per sensibilizzare l’opinione pubblica, in tutta Europa sono organizzati eventi volti a celebrare questa giornata.

l’evento dedicato alle lingue siciliana, corsa e sarda

In Sicilia, l’AUCLIS (Associazioni Unite per la Cultura e Lingua Siciliana) ha segnalato un evento virtuale incentrato sulle lingue regionali. Intitolato *Le Lingue Regionali di tre grandi isole mediterranee*, l’incontro si svolgerà stasera e vedrà la partecipazione di Fonso Genchi, Presidente dell’Accademia della Lingua Siciliana, insieme a Saveriu Luciani, ex Assessore del Governo Corso, e Stefano Cherchi, Coordinatore del Collegio Scientifico dell’Acadèmia de su Sardu. Sarà possibile assistere all’incontro tramite il canale YouTube dell’Accademia della Lingua Siciliana.