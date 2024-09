Acquaenna smentisce l’attribuzione ai sindaci dei problemi legati alla distribuzione idrica. Ne aveva parlato ieri Rai1

Subito smentite dall’interessato le dichiarazioni che, secondo il giornalista Alberto Matano su Rai1, sarebbero state fatte dal presidente di AcquaEnna, Franz Bruno, sulle responsabilità degli attuali disagi causati dal razionamento dell’acqua in numerosi centri della provincia di Enna. Secondo quanto riferito da Matano, il presidente avrebbe addossato la colpa alla siccità, ma anche alla cattiva gestione da parte dei sindaci.

In un comunicato di AcquaEnna si legge: “In riferimento alle dichiarazioni del giornalista Alberto Matano, rilasciate nel corso della trasmissione La vita in diretta, andata in onda nella giornata di ieri, 25 settembre 2023, su Rai Uno, il Presidente della Società AcquaEnna, Ing. Franz Bruno (nella foto), ha rilasciato la seguente dichiarazione: non ho mai sostenuto, in nessuna sede e con nessun rappresentante di testata giornalistica, che la responsabilità per l’emergenza idrica sia dei sindaci, né ho mai sostenuto che gli stessi sindaci non si siano mossi per tempo per evitarla.“