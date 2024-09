Feste patronale di Catenanuova: un weekend di musica e spettacoli

Catenanuova si prepara a celebrare un fine settimana di grande musica in occasione dei festeggiamenti 2024 in onore dei santi patroni, San Prospero e Maria SS. delle Grazie. Piazza Madonna del Rosario sarà il cuore pulsante di tre serate ricche di spettacoli che si svolgeranno dal 27 al 29 settembre 2024.

Il calendario degli eventi musicali

La serata di apertura, venerdì 27 settembre, vedrà sul palco i Sugarfree, la band pop-rock italiana che ha conquistato il pubblico con brani come *Cleptomania*. Il concerto inizierà alle ore 21:00.

Sabato 28 settembre, sarà la volta di tre grandi nomi della musica italiana. A partire dalle 21:00, si esibiranno Valerio Scanu, cantante e vincitore di *Sanremo*, Marco Ferradini, noto per il celebre brano *Teorema*, e il gruppo siciliano Archinuè, che fonde folk e tradizione in un mix coinvolgente.

Chiusura con gli Audio 2

Domenica 29 settembre, per chiudere in bellezza i festeggiamenti, saliranno sul palco gli Audio 2, duo napoletano famoso per le collaborazioni con Mina e per successi come *Sì che non sei tu*. L’inizio del concerto è fissato per le ore 22:00.

Gli eventi saranno l’occasione per riunire la comunità locale e celebrare i santi patroni con musica dal vivo e divertimento.