Crisi idrica: le richieste del comitato “SenzAcqua Enna”.

Il Comitato SenzAcqua Enna ha tenuto un’assemblea cittadina per denunciare i gravi disservizi nella gestione del servizio idrico, considerati una violazione del diritto fondamentale all’acqua. Le richieste del Comitato includono il ripristino dell’erogazione diurna, la creazione di un sistema di monitoraggio per chi non riceve acqua, la comunicazione tempestiva dei disservizi, l’installazione di cisterne pubbliche e l’istituzione di un numero di emergenza. Il presidente dell’ATI, Nino Cammarata, ha già confermato un incontro con i rappresentanti del Comitato.

Azioni legali e richieste urgenti

Oltre a queste istanze, una delegazione del Comitato ha depositato un esposto presso la Procura della Repubblica di Enna, ipotizzando il reato di interruzione di pubblico servizio nella gestione idrica. L’obiettivo resta quello di garantire dignità e accesso all’acqua per tutti i cittadini.

