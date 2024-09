Troina, Calcio : blindata la porta rossoblù, confermato Silvestro Cantale

L’Associazione Sportiva Dilettantistica Città di Troina comunica, ai propri tifosi e agli organi di stampa, di aver riconfermato anche per questa stagione sportiva, oramai alle porte, l’estremo difensore Silvestro Cantale.

Silvestro Cantale, classe 1998, è cresciuto calcisticamente nei settori giovanili del Troina e dell’Athena Paternò e, successivamente, ha vestito la maglia della compagine rossoblù in Promozione e in Eccellenza e quella del Città di Troina in Terza Categoria ed in Seconda Categoria.

La società rossoblù tutta rivolge all’estremo difensore, Silvestro Cantale, i migliori auguri di buona stagione!