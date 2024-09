Incontro a Calascibetta: prevenzione contro i tumori e sicurezza domestica

Martedì 8 ottobre 2024, alle 16:30, il Comune di Calascibetta ospiterà un importante incontro sulla prevenzione dei tumori e la sicurezza domestica. L’evento si terrà nella suggestiva sede dell’Associazione DOGILAC, presieduta da Dorica Orzan, in via Nazionale 282. L’iniziativa fa parte del Piano di Prevenzione Regionale 2020/2025 e sarà guidata dai professionisti dell’Azienda Sanitaria Provinciale (ASP).

Prevenzione dei tumori e screening gratuiti

La dottoressa Ornella Blanca, responsabile del Centro Gestionale Screening, spiegherà come i cittadini possono accedere agli screening gratuiti per il tumore al colonretto, alla mammella e al collo dell’utero. Oltre alla spiegazione dettagliata, i partecipanti potranno iscriversi al programma di screening direttamente in sede.

Sicurezza domestica per adulti e bambini

La dottoressa Eleonora Caramanna, responsabile dell’Unità Operativa di Educazione e Promozione della Salute (UOS.ESPA), tratterà il tema degli incidenti domestici, evidenziando le misure di prevenzione più efficaci per tutelare adulti e bambini negli ambienti casalinghi.

Come partecipare agli screening

L’incontro rappresenta un’opportunità per sensibilizzare i cittadini sull’importanza della prevenzione sanitaria e della sicurezza in casa. Per informazioni sugli screening oncologici, è possibile consultare il sito: [ASP Enna](https://www.aspenna.it/screening-oncologici/).