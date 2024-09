Piazza Armerina, calcio: amichevole di pre-stagione al campo sportivo Sant’Ippolito

Giovedì 26, alle ore 19:45, il campo sportivo Sant’ Ippolito ospiterà la prima amichevole della stagione. Questo incontro rappresenta un’importante occasione per le squadre di mettere alla prova le proprie formazioni e strategie in vista dell’imminente avvio dei campionati.

Sarà un momento significativo per i giocatori e lo staff tecnico, che potranno valutare il lavoro svolto durante il precampionato e definire i dettagli finali in vista delle competizioni ufficiali. I tifosi sono invitati a partecipare e sostenere la propria squadra in questa fase cruciale della preparazione.

Mostra più informazioni Non ci sono ulteriori informazioni per questa comunicazione pubblicitaria.

Non perdete l’opportunità di vedere in azione i vostri beniamini e di vivere l’emozione di una serata sportiva al Sant’ Ippolito!