Le aziende del Consorzio Esporti partecipano alla manifestazione Kore Siciliae

Le aziende del Consorzio Esporti stanno prendendo parte attiva alla manifestazione **Kore Siciliae – Storie di imprese e territori**, in corso presso lo Spazio Kore a Enna Alta. In questo contesto, espongono i propri prodotti caratterizzati dal marchio **Kore Siciliae**, un simbolo di certificazione di origine e conformità, che attesta l’utilizzo di materie prime locali provenienti dal territorio del **Rocca di Cerere Geopark**. Questo marchio garantisce l’adozione di catene di approvvigionamento ultracorte, a testimonianza dell’impegno delle aziende nel rispetto del territorio.

Un impegno per la sostenibilità e l’innovazione

Il Presidente del Consorzio Esporti, Francesco Paolo Cancillieri, ha dichiarato che l’adesione al marchio **Kore Siciliae** comporta l’adozione di pratiche sostenibili e processi tecnologici a basso impatto ambientale. Questo si traduce in una produzione innovativa che, pur utilizzando tecnologie moderne, non perde mai di vista il rispetto delle tradizioni locali. Le aziende del consorzio si stanno distinguendo per il loro contributo alla promozione di un’economia più verde e rispettosa dell’ambiente, mantenendo viva la cultura produttiva siciliana.

Certificazione di qualità e valorizzazione del territorio

Grazie alla certificazione **Kore Siciliae**, le imprese partecipanti si impegnano a promuovere una filiera corta e sostenibile. Il **Rocca di Cerere Geopark**, territorio da cui provengono le materie prime, rappresenta un valore aggiunto per i prodotti esposti, contribuendo a rafforzare il legame tra territorio e impresa. La manifestazione Kore Siciliae si pone come un’importante occasione di visibilità per le aziende, che puntano a consolidare la loro presenza sul mercato locale e internazionale, attraverso prodotti autentici e di qualità certificata.