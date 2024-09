Incidente allo svincolo di Mulinello. Scontro frontale tra bus e auto.

Alle 15:15, la squadra dei vigili del fuoco del turno A della sede centrale è intervenuta per un incidente stradale presso lo svincolo di Mulinello. L’evento ha coinvolto un’auto e un autobus privato in un impatto frontale. I due occupanti dell’auto sono stati estratti dalle lamiere dai vigili del fuoco e poi trasportati dal personale del 118 all’ospedale di Enna. Sul luogo dell’incidente sono intervenuti anche i carabinieri per effettuare i rilievi e regolare il traffico stradale.