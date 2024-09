Enna: nuove disposizioni sull’erogazione idrica per il comune di Barrafranca

In seguito alla nota dell’Autorità di Bacino del Distretto Idrografico della Sicilia (prot. n. 193298 del 26/07/2024) e alla comunicazione di Siciliacque (prot. n. 7804 del 7/09/2024), è stata annunciata un’ulteriore riduzione delle portate idriche provenienti dall’acquedotto Ancipa verso la provincia di Enna. La decisione è stata presa a seguito degli interventi necessari per avviare la fornitura dal sistema Blufi, che hanno reso necessaria una nuova turnazione dell’erogazione idrica per alcune aree del comune di Barrafranca.

Turnazione per il versante Piazza

A partire da venerdì 20 settembre 2024, l’erogazione idrica per le vie del versante Piazza avverrà dalle 07:30 alle 13:30, con una frequenza di ogni quattro giorni. Le prossime erogazioni sono previste per il 24 settembre, il 28 settembre e così via.

Turnazione per il versante Punta Terra

Per le vie del versante Punta Terra, l’erogazione idrica inizierà domenica 22 settembre 2024, con lo stesso orario dalle 07:30 alle 13:30 e sempre ogni quattro giorni. Le successive date di fornitura sono il 26 settembre, il 30 settembre e così via.

Possibili variazioni e precisazioni

Le date indicate potrebbero subire variazioni in base alla risposta della rete di distribuzione. Gli orari segnalati riguardano l’apertura dell’erogazione dai serbatoi e non l’ora di arrivo dell’acqua alle utenze. Ulteriori modifiche saranno comunicate tempestivamente agli utenti interessati.