Incendio ad Agira: intervengono i Vigili del Fuoco per domare le fiamme di un fuoristrada

Questa mattina, alle ore 9.40 circa, i Vigili del Fuoco del Distaccamento di Leonforte sono intervenuti ad Agira, in provincia di Enna, per un incendio che ha coinvolto un fuoristrada. Il veicolo, situato in via Largo Fiera, è stato avvolto dalle fiamme, richiedendo l’intervento tempestivo delle squadre antincendio per evitare che il rogo si propagasse ulteriormente.

le operazioni di spegnimento

I Vigili del Fuoco hanno agito prontamente per circoscrivere l’incendio e mettere in sicurezza l’area circostante. Durante le operazioni, sul posto sono giunti anche i carabinieri e i volontari della Protezione Civile, che hanno collaborato per garantire il corretto svolgimento delle attività e mantenere la sicurezza pubblica.

accertamenti in corso

Al momento, le cause dell’incendio non sono ancora state chiarite. Sono in corso indagini per accertare l’origine del sinistro. Le autorità non escludono alcuna ipotesi, dal guasto meccanico all’atto doloso. Le forze dell’ordine stanno raccogliendo tutti gli elementi necessari per fare luce sull’accaduto.