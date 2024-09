Giornata mondiale per la cura del creato: Piazza Armerina si mobilita

La Giornata Mondiale per la Cura del Creato del 2024 vedrà la partecipazione attiva della comunità di Piazza Armerina ad un evento organizzato dall’UCIIM. Il 4 ottobre, istituzioni civili e religiose, insieme a scuole e cittadini, si riuniranno per celebrare questa importante ricorrenza presso il Sentiero Natura Papa Francesco, situato nel bosco Bellia-Canalicchio.

Un programma ricco di significato e impegno per il futuro

L’evento si aprirà alle 8.15 con il raduno degli studenti e dei docenti in Piazza Sen. Marescalchi, da dove partirà un corteo diretto verso il bosco Bellia. Alle 9.30 avranno luogo i saluti istituzionali, seguiti da un’offerta di olio per la lampada di San Francesco, un gesto simbolico di cura e rispetto per il creato.

Durante la giornata, gli studenti di diversi istituti scolastici si esibiranno in attività di animazione e riflessione sul tema ambientale, culminando nella piantumazione di 12 alberi, un atto concreto per promuovere la sostenibilità e l’educazione ambientale.

Un patto educativo per il futuro del pianeta

Uno dei momenti più significativi della manifestazione sarà la sottoscrizione del Patto Educativo, un impegno condiviso da tutte le parti coinvolte per promuovere la consapevolezza ambientale e la responsabilità verso la cura del nostro pianeta. Questa giornata rappresenta un’occasione importante per unire la comunità in un progetto di protezione e valorizzazione della natura, con uno sguardo rivolto alle generazioni future.

L’invito, esteso a dirigenti scolastici, autorità civili e religiose, e membri delle associazioni locali, conferma l’importanza di unire le forze per una causa comune.