Concerto inaugurale della banda musicale della Polizia di Stato a Piazza Armerina

Domani, giovedì 19 settembre 2024, alle ore 19.00, presso la Villa Romana del Casale a Piazza Armerina (EN), si terrà il concerto inaugurale della nuova Banda Musicale dell’Associazione Nazionale della Polizia di Stato (A.N.P.S.) – Sezione di Enna. L’evento sarà dedicato al Dr. Giorgio Boris Giuliano, a 45 anni dalla sua scomparsa, e vedrà la partecipazione dei familiari del funzionario ucciso.

Una nuova realtà musicale in sicilia

La banda musicale dell’A.N.P.S. di Enna è un progetto unico nel suo genere in Sicilia e secondo a livello nazionale. Composta da circa 50 elementi, tra cui civili, poliziotti in servizio e in quiescenza, oltre a familiari delle Forze dell’Ordine, la banda ha già destato interesse per le sue attività formative e culturali, specialmente tra i giovani della provincia.

Presenze istituzionali e celebrazioni

L’evento vedrà la partecipazione di diverse autorità, tra cui il Prefetto di Enna, Maria Carolina Ippolito, il presidente nazionale dell’A.N.P.S. e i rappresentanti delle sezioni siciliane. Contestualmente al concerto, il 18 e 19 settembre si terrà a Enna una riunione del Consiglio Nazionale dell’A.N.P.S., per la prima volta nella provincia.