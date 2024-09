Valguarnera – ll sindaco Draia critica duramente i consiglieri di opposizione

Nel corso dell’ultima seduta del consiglio comunale di Valguarnera, il sindaco Francesca Draia ha espresso forti critiche verso alcuni consiglieri dell’opposizione, accusandoli di comportamenti inadeguati. Secondo quanto riportato dalla prima cittadina, i membri dell’opposizione avrebbero agito in modo da denigrare il suo operato e quello dell’amministrazione, senza affrontare i reali punti in discussione.

Denunce di ostruzionismo e manovre politiche

Draia ha sottolineato l’incoerenza dei consiglieri di minoranza, i quali, pur avendo i numeri necessari, non hanno bocciato il rendiconto 2022. La decisione di approvare l’atto, secondo il sindaco, contraddice le loro successive posizioni contrarie all’approvazione del piano di ripiano del disavanzo. Un atto che Draia ha definito “consequenziale” all’approvazione del bilancio, ma che è stato rimandato, gettando ulteriori ombre sulla gestione economica dell’ente.

Il ruolo della politica nei lavori del consiglio

La seduta è stata caratterizzata, secondo Draia, da attacchi personali rivolti non solo a lei, ma anche ai funzionari comunali e al commissario presente in aula. Il sindaco ha descritto il clima come pesante, rimarcando che gli scontri si sono concentrati su questioni politiche piuttosto che sui problemi concreti della comunità.

Nonostante le tensioni, si va avanti

Nonostante il mancato accordo sull’approvazione del piano di ripiano del disavanzo, Draia si è detta pronta a continuare il lavoro per la comunità. Tra i risultati già ottenuti, ha annunciato l’arrivo di un finanziamento per la mensa scolastica. Il sindaco ha inoltre evidenziato come il problema principale dell’ente resti la scarsa capacità di riscossione, criticando la situazione ereditata dalle precedenti amministrazioni.