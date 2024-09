Piazza Armerina – La ODV Armerina Emergenza in supporto al piano sanitario del G7 a Siracusa

La ODV Armerina Emergenza Protezione Civile ANPAS di Piazza Armerina parteciperà al piano sanitario previsto per il G7, che si terrà a Siracusa dal 22 al 29 settembre. L’associazione è stata attivata dal sistema ECCEDENZE 118 di ANPAS Sicilia e fornirà supporto con una ambulanza di tipo MSA. Questo impegno è motivo di grande soddisfazione per il presidente Dott. Bellanti, il direttivo e tutti i volontari dell’organizzazione.

Il ruolo dell’ODV Armerina nel piano sanitario

L’ODV Armerina, con la sua esperienza, contribuirà a garantire la sicurezza e il pronto intervento in ambito sanitario, supportando il 118 Sicilia durante l’evento di portata internazionale. L’utilizzo di una ambulanza MSA, dotata di tutte le attrezzature necessarie per emergenze sanitarie avanzate, sottolinea l’importanza del servizio offerto dall’associazione.

Una grande opportunità per i volontari

I volontari, profondamente onorati di essere coinvolti in questo servizio, avranno la possibilità di operare a fianco di professionisti del settore sanitario, dimostrando il loro impegno e la loro professionalità in un contesto di rilievo come il G7.