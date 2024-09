Piazza Armerina – Lavori nella piazzetta Berlinguer : si sposta temporaneamente il mercato alimentare del giovedì

L’Assessorato al Commercio del Comune di Piazza Armerina informa la cittadinanza che, a partire dalla prossima settimana, la parte alimentare del mercato settimanale sarà temporaneamente trasferita dalla Piazzetta Berlinguer a via Ugo Foscolo, all’ingresso del Villaggio Kennedy dalla piazza Senatore Marescalchi. Questo spostamento si rende necessario a causa dei lavori di consolidamento e ristrutturazione che interesseranno l’area della Piazzetta Berlinguer, lavori che sono resi possibili grazie a un importante finanziamento e che contribuiranno a trasformare e migliorare notevolmente il volto di quella parte della città.

L’operazione di trasferimento è stata concordata, in una apposita riunione convocata dall’assessore Concetto Arancio presso la dalla commissione Aree Pubbliche, con le rappresentanze sindacali del settore ( confermata da una ulteriore riunione svoltasi questa mattina) . Questo cambio di sede, sebbene temporaneo, permetterà di mantenere in attività la parte alimentare del mercato senza interruzioni in attesa di una nuova sede definitiva all’interno della piazza Falcone Borsellino.

Mostra più informazioni 🎨 Trasforma la tua casa con stile e qualità! 🛠️ ✨ Da COLOR SHOP trovi tutto ciò di cui hai bisogno per rinnovare i tuoi spazi con gusto e professionalità! 🔝 🏡 Colori per tinteggiare le pareti, laminati di alta qualità e una vasta gamma di prodotti per ristrutturare ogni angolo della tua casa con classe. 💎 💡 Dai un nuovo volto alla tua casa: dalla scelta delle tonalità perfette per i tuoi muri 🖌️, fino ai dettagli più raffinati per il pavimento. ✅ La nostra selezione è pensata per chi non vuole rinunciare allo stile! 🔧 Che tu sia un professionista o un appassionato di fai-da-te, da COLOR SHOP troverai tutto il necessario per realizzare i tuoi progetti! 🛠️ 📍 Vieni a trovarci da COLOR SHOP e scopri le nostre offerte esclusive! 👀

L’Assessore al Commercio, inoltre, desidera smentire le false notizie circolate sui social network, ribadendo che è già in corso una pianificazione per la rimodulazione degli spazi destinati al mercato settimanale, con l’obiettivo di riorganizzarlo interamente in piazza Falcone Borsellino. Questo progetto, una volta attuato, consentirà una gestione più efficace contro l’abusivismo e contribuirà a ridurre l’impatto del mercato sulla viabilità cittadina.

“Approfitto di questa occasione – dichiara l’assessore Concetto Arancio – per tornare chiedere ai cittadini di informarsi, sulle attività che hanno come oggetto interessi collettivi, attraverso i canali ufficiali e le fonti ben informate e non limitarsi alle pagine dei social, e in particolare Facebook, dove proliferano analisi e constatazioni alla cui base ci sono interessi diversi e sicuramente non legati a informare correttamente la gente alla quale si rivolgono”.