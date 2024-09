Organizzato da Confartigianato Imprese Enna un convegno sulla transizione digitale e tecnologica

Sabato 21 settembre 2024, Confartigianato Imprese Enna organizzerà un convegno incentrato sulla “Transizione digitale e tecnologica delle piccole e medie imprese”. L’evento si terrà presso il centro di ricerca M.A.R.T.A. (Mediterranean Aeronautics Research & Training Academy) a Enna, nella contrada Sanata Panasia, dalle 9.30 alle 12.30. L’incontro rappresenta un’opportunità per esplorare come l’innovazione tecnologica e la sostenibilità ambientale possano diventare leve fondamentali per migliorare i processi aziendali e creare nuovo valore nelle PMI.

Supporto alle imprese attraverso il Polo di Innovazione G4I

L’iniziativa di Confartigianato mira a fornire alle piccole e medie imprese gli strumenti per affrontare il processo di digitalizzazione in modo efficace. Uno dei punti di forza dell’organizzazione è il Polo di Innovazione “Gate 4 Innovation (G4I)”, progettato per valutare e migliorare le competenze tecnologiche delle aziende, ponendo particolare attenzione alla sostenibilità. Il progetto rientra nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), specificamente nella Missione 4 “Istruzione e ricerca”, Componente 2 “Dalla ricerca alle imprese”, con investimenti mirati per potenziare i centri di trasferimento tecnologico a livello territoriale.

Agevolazioni e nuove tecnologie per le imprese

Il convegno rappresenta una preziosa occasione per le aziende che vogliono conoscere le modalità di accesso alle agevolazioni offerte dal programma “Transizione 5.0” e da altre misure di sostegno. Saranno esaminate, inoltre, le opportunità legate all’implementazione delle nuove tecnologie, con un focus particolare sull’impatto che queste avranno sul futuro delle imprese italiane.