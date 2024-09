L’istituto comprensivo Santa Chiara di Enna inaugura il nuovo anno scolastico con nuove sedi e progetti innovativi

L’istituto comprensivo Santa Chiara di Enna si prepara ad accogliere il nuovo anno scolastico 2024/2025 con diverse novità. Tra queste, spiccano l’apertura di nuove sedi e una riorganizzazione dei plessi scolastici, pensata per migliorare l’offerta educativa. L’inizio delle lezioni è stato festeggiato con una serie di eventi di accoglienza dedicati agli studenti e al personale, che hanno avuto luogo nei nuovi edifici consegnati all’istituto diretto dalla preside Antonietta Di Franco.

Accoglienza e nuove sedi

La dirigente scolastica ha sottolineato il clima di entusiasmo che caratterizza questa fase di transizione per l’istituto. “Si tratta di una piccola rivoluzione che accogliamo come opportunità per offrire un anno scolastico sereno agli studenti e alle loro famiglie,” ha dichiarato Di Franco, ribadendo l’impegno della scuola verso un’educazione inclusiva e aperta alla comunità. La preside, insieme al suo staff, ha dato il benvenuto agli studenti nei nuovi plessi di Santa Chiara per la scuola secondaria di primo grado e di Valverde per la primaria.

Collaborazione tra istituto e autorità locali

Le novità logistiche sono frutto di una stretta collaborazione con l’amministrazione comunale e l’Ufficio scolastico territoriale. Di Franco ha garantito che gli studenti potranno usufruire di spazi funzionali, tra cui aule moderne, palestre, laboratori e mense. Ha inoltre chiesto alle famiglie un piccolo sforzo di adattamento alle nuove strutture. Alla cerimonia di accoglienza, svoltasi in Piazza Valverde, erano presenti il sindaco Maurizio Dipietro e l’assessore Giuseppe La Porta, insieme ai bambini e ai docenti che hanno partecipato a momenti di festa e musica.

Un avvio simbolico e festoso

La giornata è stata animata dalla presenza del “Gogol gigante”, un simbolo di sorriso e positività, ideato da Mauro Todaro, che accompagnerà la scuola in futuri progetti di solidarietà. I bambini del coro Incanto hanno eseguito l’Inno d’Italia e canzoni in diverse lingue, in una piazzetta trasformata in una pista olimpionica dove è stata accesa una simbolica fiaccola per dare inizio all’anno scolastico. Il tema dell’accoglienza ha coinvolto tutte le scuole dell’infanzia, primaria e secondaria, sia a Enna che a Calascibetta, con eventi colorati e divertenti per i nuovi iscritti.

Le nuove sedi scolastiche

L’accordo tra il Comune di Enna e l’Università Kore ha portato alla riorganizzazione logistica dell’istituto, che ha lasciato la storica sede della scuola media Pascoli. Ora, il plesso Santa Chiara ospita la scuola secondaria di primo grado, oltre agli uffici di segreteria e alla direzione. La scuola primaria si trova nell’ala nuova del plesso Valverde, dotata di palestra e auditorium, mentre il plesso Sant’Onofrio accoglie gli alunni delle elementari. Il plesso Mulino a Vento è destinato alla scuola dell’infanzia.