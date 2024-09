ASP Enna. Nuovo servizio di lavanolo

“Le criticità registrate nei mesi scorsi in merito alla carenza di biancheria nei reparti dell’Ospedale Umberto I di Enna sono state superate dal nuovo servizio di lavanolo (lavaggio e noleggio) subentrato dall’1 settembre scorso”.Lo rende noto la Direzione Sanitaria del presidio ospedaliero che sottolinea come il servizio di fornitura e trattamento biancheria sia piana (lenzuola, federe, copriletti) che confezionata (camici e divise del personale) abbia già suscitato soddisfazione da parte dei cittadini e degli operatori. Le interviste condotte per rilevare la qualità percepita dall’utenza avevano evidenziato la scarsa soddisfazione in merito a questo aspetto dell’assistenza alberghiera in ospedale; l’argomento era stato oggetto di interesse anche da parte delle associazioni del Comitato Consultivo dell’ASP di Enna.Il nuovo servizio di lavanolo e di gestione del guardaroba accoglie, dunque, la richiesta di miglioramento della qualità di cui si è fatta carico la Direzione Strategica dell’Azienda.