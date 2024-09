Piazza Armerina – Le polemiche sulla Fiera. l’assessore Concetto Arancio: “poca conoscenza di leggi e regolamenti”

Dopo la conclusione della fiera di settembre, che ha visto una scarsa partecipazione da parte dei commercianti, sui social si sono lette alcune critiche indirizzate all’Amministrazione Comunale in relazione all gestione di questi due importanti appuntamenti annuali dedicati al commercio ambulante. Abbiamo intervistato l’assessore al Commercio, Concetto Arancio, che ha chiarito alcuni punti relativi all’organizzazione.

Fino a che punto le critiche mosse all’amministrazione possono essere prese in considerazione?

Per rispondere in modo puntuale alcune critiche apparse su Facebook in relazione all’ultima fiera svoltasi a Piazza Armerina, è fondamentale chiarire alcuni aspetti che dimostrano la mancata conoscenza da parte di chi è intervenuto nel dibattito soprattutto riguardo al ruolo decisionale e gestionale del Comune e delle modalità organizzative della fiera.

Un primo punto da sottolineare riguarda la falsa affermazione che l’Amministrazione possa autonomamente decidere le modalità di distribuzione degli spazi della fiera. Questo processo decisionale è in realtà un lavoro congiunto, dove un ruolo decisivo è svolto dal Consiglio Comunale, che ha l’autorità di approvare o modificare i regolamenti. Pensare che tutto dipenda esclusivamente dall’Amministrazione Comunale denota una superficialità nel comprendere le dinamiche istituzionali. Questo errore è tipico di molte discussioni che avvengono sui social media, dove spesso si giudica senza una reale conoscenza dei meccanismi amministrativi.

Un altro aspetto criticato è relativo alle tariffe per l’occupazione del suolo pubblico che sarebbero eccessivamente alte.

Riguardo alle critiche sulle tariffe per l’occupazione del suolo pubblico, si deve fare chiarezza su un altro punto. Ormai siamo fuori dal dissesto, mancano gli ultimi adempimenti, dal prossimo anno prenderemo in considerazione la possibilità di rivederle a favore dei commercianti. L’aver voluto criticare questo punto rappresenta un altro segnale di scarsa comprensione delle problematiche reali che il Comune si trova ad affrontare.

E’ chiaro che chi scrive sui social, e in particolare su Facebook, può permettersi qualunque oscenità informativa. Questo mio intervento vuole solo essere un modo per ristabilire la verità, compromessa troppo spesso dalla diffusione di fake news, il cui unico scopo non è certo informare o comunicare il proprio pensiero critico ma è quello di raggiungere precisi obiettivi politici.

Solo le tariffe bastano a spiegare la scarsa affluenza di commercianti o c’è dell’altro?

In questi giorni in Sicilia si è verificato una sovrapposizione di questo tipo di eventi e la concomitanza con altre fiere non è un fattore che può essere totalmente controllato dall’amministrazione comunale. Sarebbe auspicabile una gestione più concordata delle fiere per evitare inutili quanto dannose concomitanze. In buona sostanza il fatto che l’appuntamento con il commercio ambulante abbia visto una partecipazione inferiore quest’anno è stato causato da diverse circostanze, ma nessuna di queste può essere imputata a una cattiva gestione locale.

Come vengono assegnati i posti?

I posti assegnati agli espositori sono, in molti casi, frutto di decenni di consolidato rapporto, di un attenta gestione da parte degli uffici comunali e dell’intervento del Consiglio Comunale . Ci sono prassi e regolamenti da rispettare, nulla è lasciato al caso.

In conclusione, si richiede più attenzione e conoscenza da parte di chi scrive e critica su temi così importanti. Semplificare le problematiche, senza considerare il contesto più ampio, può portare a giudizi affrettati e poco utili al dibattito pubblico e soprattutto a ricostruire la verità dei fatti.